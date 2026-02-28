טראמפ מודיע: "פתחנו במבצע רחב, חירות העם האיראני קרובה"

הנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ, יצא גם הוא בהכרזה דרמטית אל אזרחי ארצות הברית בה הודיע כל מבצע צבאי נרחב כנגד המשטר האיראני, תיאר את פשעי המשטר לאורך קיומו והבטיח חירות קרובה לאזרחי איראן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא גם הוא בהצהרה דרמטית בה הודיע על פתיחת המבצע הצבאי כנגד איראן, אותו תיאר כ"נרחב ועמוק", הוא הזכיר את פשעי המשטר כנגד העם האמריקאי לאורך שנותיו, את מאות ההרוגים שגרם המשטר בטהראן לכוחות צבא ארה"ב והתחייב לתת לאזרחים את האפשרות לקחת את השלטון אל ידיהם, המבצע האמריקאי נקרא "זעם אפי" (Epic Fury).

הנשיא טראמפ על פתיחת המבצע באיראן

הנשיא פתח את דבריו וחשף בפני העם האמריקאי כי: "לפני זמן קצר, צבא ארצות הברית פתח בפעולה צבאית נרחבת באיראן, המטרה שלנו היא הגנה על העם האמריקאי על ידי חיסול איומים מידיים מהמשטר האיראני, קבוצה אכזרית של אנשים נוראיים, אשר פעולותיו הנבזית מסכנות באופן ישיר את כוחותינו ואזרחנו".

טראמפ המשיך וסקר את הפגיעה האיראנית בארצות הברית לאורך 47 שנות קיומו, וגם כנגד ישראל: "במשך 47 שנים, המשטר האיראני קרא 'מוות לאמריקה' וניהל קמפיין בלתי פוסק של שפיכות דמים ורצח המוני. הוא תמך בהשתלטות אלימה על שגרירות ארה"ב, ביצע את הפיגוע במגורי המארינס בביירות ב-1983, והרג ופצע מאות אנשי שירות אמריקנים בעיראק. וזה היה השליח של איראן, חמאס, שפתח במתקפות 7 באוקטובר המפלצתיות על ישראל, כשהוא טובח ביותר מ-1,000 אנשים חפים מפשע, כולל 46 אמריקנים. זה היה אכזרי, משהו שהעולם לא ראה דבר כמוהו מעולם".

טראמפ חזר והתחייב כפי שעשה בעבר כי: "למשטר הטרור הקיצוני הזה לעולם לא יהיה נשק גרעיני, לעולם!". הנשיא הסביר כי למרות שהפעולה האמריקאית במסגרת מבצע 'פטיש חצות' ביוני שעבר, בוצעו ניסיונות איראניים להחל בפעולות שיקום וכי כעת יובטח כי לא יעשו זאת שוב לעולם בשום דרך. הנשיא טראמפ גם הודיע כי אחת ממטרות המבצע היא "להשמיד את תעשיית הטילים של המשטר, להשמיד אותה לחלוטין" ובנוסף הבטיח כי: "שלוחי הטרור האיראניים לא יוכלו יותר לערער את העולם והאזור, זה נגמר!".

מהפודיום הנשיא גם קרא לאנשים בשורות משמרות המהפכה להניח את נשקיהם ולערוק מתוך שורות המשטר, ואף התחייב ל"חסינות ויחס הוגן" למי שיקדים ויתנער מהמשטר, בעוד מי שיתמיד בעמידתו עם האייתולה "יזכה לחוות את מלוא העוצמה ההרסנית של צבא ארה"ב, הצבא החזק בעולם".

טראמפ גם קרא לאזרחים האיראנים לתפוס מחסה, להישאר בבתים ולנהוג במשנה זהירות, "הישארו בבתים או במחסה, הולך להיות מסוכן מאוד בחוץ. פצצות יגיעו ויפלו בכל מקום", בנוסף התחייב הנשיא כי מטרת הפעולה היא נגד המשטר המדכא את העם האיראני וכי אין כוונה כלל לפגוע באזרחים איראניים.

במקביל, טראמפ קרא לאזרחים להיות מוכנים לנצל את הרגע הזה, ולהתכונן לקחת את מושכות השלטון אל ידיהם: "כשנסיים, קחו לידיכם את הממשלה שלכם, היא תהיה שלכם לקחת".