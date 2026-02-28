צה"ל תוקף באיראן | הרמטכ"ל: "מערכה חסרת תקדים וגורלית"

בשעות הבוקר במתקפה משולבת נגד משטר האייתולות באיראן. הרמטכ"ל הגדיר את המהלך כ"מערכה משמעותית, גורלית וחסרת תקדים" להשמדת יכולות המהוות איום קיומי על ישראל, והדגיש כי צה"ל יפעל בעוצמה בכל הגזרות

בשעות הבוקר המוקדמות הבוקר (שבת) פתחה ישראל, יחד עם ארצות הברית, במתקפה משולבת נגד משטר האייתולות באיראן. מטוסים ישראליים וטילי שיוט פעלו בחזית המערבית של איראן, במקביל לפעילות של כוחות אוויר אמריקאיים שתקפו מטרות משטר נוספות. המהלך הוגדר במערכת הביטחון כפתיחת מערכה רחבה נגד יכולות אסטרטגיות של טהרן.

הרמטכ"ל התייחס לפתיחת המהלך ואמר: "עם כניסתי לתפקיד אמרתי כי מול עינינו כל העת, הניצחון והכרעת האויב, כל אויב שיאיים על ביטחון ישראל ישלם מחיר כבד. ביטחו בנו וסמכו על כוחו של צה"ל לפעול בעוצמה ללא פשרות בכל הגזרות".

עוד הוסיף: "לפנינו מערכה משמעותית, גורלית וחסרת תקדים, להשמדת יכולותיו של משטר הטרור האיראני, יכולות המהוות איום קיומי מתמשך על ביטחונה של מדינת ישראל. זוהי מערכה שתבטיח את קיומנו ועתידנו כאן, בארץ אבותינו לנצח הדורות".

בהמשך דבריו התייחס גם לעורף הישראלי ואמר: "פעם אחר פעם אויבנו לומדים שאת חוסנו של העורף הישראלי לא ניתן להכריע. גורל אחד לנו, נעמוד מלוכדים כחומה בצורה מול כל אתגר, מתוך ביטחון בצור ישראל".