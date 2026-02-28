בעקבות מבצע "שאגת הארי": ביה"ח הלל יפה בהודעה דחופה

המרכז הרפואי הלל יפה פועל כסדרו בכפוף להנחיות משרד הבריאות, ומעדכן כי הצוותים נמצאים במוכנות גבוהה וערוכים לקליטת פצועים במקרה של ירי טילים.

המרכז הרפואי המרכז הרפואי הלל יפה פרסם הודעת עדכון היום (שבת) בעקבות מבצע "שאגת הארי" ובה נמסר כי פעילות בית החולים מותאמת להנחיות משרד הבריאות.

בהודעה נכתב: "פעילות בית החולים נעשית בהתאם להנחיות משרד הבריאות. בית החולים השלים את המעבר לאיזורים ממוגנים ולאיזורים תת קרקעיים".

עוד נמסר כי "חדרי המיון, חדרי הלידה והפגיה פועלים כסדרם במתחמים ממוגנים".

באשר לפעילות האלקטיבית והאמבולטורית צוין: "בשלב זה, יתקיימו כסדרם טיפולי דיאליזה וטיפולים אונקולוגים, צנתורים, פעילות IVF, פעילות דימות חיונית, וכל פעילות ניתוחית המוגדרת כדחופה או חירום". לצד זאת הובהר כי "פעילות מרפאות החוץ מבוטלת".

עוד נכתב כי "בשל המצב יתאפשר מלווה אחד בלבד למטופל". בבית החולים קראו לציבור "להמשיך ולהתעדכן בהנחיות והעדכונים שיצאו מטעם המרכז הרפואי הלל יפה".