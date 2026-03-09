צפו: צה"ל משמיד אתרי שיגור של טילים בליסטיים

צה״ל תקף אתרי שיגור של טילים בליסטיים ומפקדות של כוחות ביטחון הפנים והבסיג׳ באיראן

צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.

דובר צה"ל מסר כעת (שני) כי חיל האוויר בהכוונת אמ״ן השלים גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים באיראן.

במסגרת התקיפות, צה״ל תקף מפעל לייצור מנועים רקטים ומספר אתרי שיגור של טילים בליסטיים ארוכי טווח, שנועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל ואזרחיה.

דובר צה"ל

במקביל, צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיות הצבאיות של כוחות ביטחון הפנים והבסיג׳. בין התשתיות שהותקפו:

מטה הגיס המחוזי של משטר הטרור האיראני, ⁠מפקדת כוחות ביטחון הפנים של משטר הטרור האיראני באספהאן,

בסיס נוסף ששימש את משמרות המהפכה והבסיג׳ ו⁠מטה המשטרה של משמרות המהפכה.

כוחות ביטחון הפנים והבסיג' מהווים חלק מהכוחות החמושים הכפופים למשטר הטרור האיראני, והובילו במשך שנים פעולות טרור. הכוחות מהווים זרוע מרכזית בדיכוי האוכלוסייה האזרחית באיראן ואחראים להפעלת אלימות אכזרית ושיטתית כלפיה.