טרגדיה בצפון: נקבע מותו של רוכב אופנוע שהתהפך בזמן אזעקה

הצעיר איבד שליטה על האופנוע במהלך המטח האחרון ופונה במצב אנוש לרמב"ם. הרופאים נלחמו על חייו אך הבוקר נאלצו לקבוע את מותו

המרכז הרפואי רמב"ם הודיע הבוקר (שני) בצער רב על מותו של צעיר בן 22, שנפגע אתמול בתאונת דרכים קשה בצפון בזמן שנשמעה אזעקה באזור.

על פי הדיווחים מהזירה, הצעיר רכב על אופנועו בזמן שהופעלו התרעות על ירי טילים. במהלך האזעקה, ככל הנראה עקב הבהלה או הניסיון למצוא מחסה במהירות, איבד הרוכב את השליטה על כלי הרכב ונפגע באורח אנוש.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול מציל חיים ופינו אותו בדחיפות לחדר ההלם ברמב"ם. עם הגעתו, הוא הועבר מיד לניתוח חירום מורכב בשל פגיעות רב-מערכתיות קשות.

בדוברות רמב"ם ציינו כי במאמץ נואש להציל את חייו, הרופאים חיברו את הצעיר למכונת ה"אקמו" (מערכת המחליפה את פעילות הלב והריאות), אך למרבה הצער, פציעותיו היו קשות מדי ולפנות בוקר נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותו.