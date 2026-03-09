הלם בעוטף: אירוע חמור בגבול רצועת עזה

מחדל אבטחתי חמור בגבול רצועת עזה: על פי דיווח בגלי צה"ל, במהלך השבת האחרונה נותר אחד השערים בגדר המערכת, סמוך לקיבוץ כיסופים, פתוח לרווחה וללא כל שמירה או נוכחות צבאית במקום.

המקרה התגלה על ידי מטיילים שסיירו באזור עוטף עזה. להפתעתם, הם נתקלו בשער הגדר כשהוא פרוץ לחלוטין, מבלי שנראה כוח צה"ל באופק שיאבטח את הנקודה הרגישה. על פי העדויות, השער עמד פתוח במשך דקות ארוכות, מצב המהווה פרצה ביטחונית ממשית באזור שידע חדירות ומבצעים מורכבים.

האירוע מעורר תהיות קשות בנוגע לנהלי האבטחה והשמירה על הגדר, במיוחד בתקופה של מתיחות ביטחונית גבוהה וערנות נדרשת לאורך כל קו הגבול. טרם נמסרה תגובה רשמית מצה"ל בנוגע לסיבת השארת השער פתוח ולמשך הזמן שבו עמד ללא השגחה.