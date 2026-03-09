האם נחגוג את ליל הסדר במקלטים? הבכיר בתשובה חד משמעית

האלוף (מיל') יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, התייחס להמשך המערכה מול איראן, והשיב: האם אזרחי ישראל יחגגו את ליל הסדר בממ"ד?

בראיון לרדיו 103FM, אמר עמידרור: "המשטר האיראני הוא חלש, אבל אין אופוזיציה שתיקח את הכוח לידיה. אנחנו רוצים משטר מספיק חלש כדי שנוכל לחזור ולהרוס את מה שאנחנו רוצים. הסבב הבא לא יהיה אם האיראנים יגידו שהם רוצים לבנות את מערכת המים שלהם, הכלכלה שלהם ויגידו שהם נוטשים את רעיון הגרעין".

"אם אנחנו לא יכולים להחליף את המשטר, צריך לדאוג רק לדבר אחד והוא שהמשטר לא יהווה איום", אמר בהמשך. אך גם הסתייג מדבריו וציין כי במידה והמשטר ישאר על כנו ישראל לא תהסס לפעול: "אנחנו לא יכולים לשנות תפיסת עולם".

עוד הבהיר בנוגע לתקיפות המתוכננות המאסיביות של ארה"ב: "עדיף שהמשטר יוחלף אבל אני לא בטוח שאפשר להשיג את מהאוויר. אני מאמין שהאמריקנים עשו חשבון מטרות של שישה-שמונה שבועות, המכה באיראן תהיה מאוד קשה".

על אורכה של המלחמה אמר עמידרור: "אם בשביל להרוס את איראן צריך לשבת במקלט בפסח - אני חושב שזה מחיר ראוי".