בירושלים מרחיבים את הזכאות לנשק: עשרות שכונות חרדיות ברשימה

המשרד לביטחון לאומי הודיע היום (שני) כי 41 שכונות בירושלים ייכנסו למעגל הזכאות לרישיון נשק אישי, במסגרת הרחבת רפורמת הנשק. ההחלטה התקבלה לאחר עבודת מטה מקצועית של משטרת ישראל ואגף רישוי ופיקוח כלי ירייה.

על פי ההחלטה, למעלה מ־300 אלף תושבים נוספים בעיר יהיו זכאים להגיש בקשה לרישיון נשק אישי, בכפוף לעמידה בקריטריונים הקבועים בחוק.

ברשימת השכונות שאושרו ניתן למצוא בין היתר אזורים רבים המזוהים עם הציבור החרדי, בהם מאה שערים, גאולה, זכרון משה, הבוכרים, בית ישראל, סנהדריה, קריית משה ומקור ברוך. לצד זאת נכללות גם שכונות נוספות בעיר, כמו רחביה, קטמון הישנה, קריית יובל, עין כרם ובית הכרם.

לפי הודעת המשרד, ההחלטה התקבלה לאחר בחינה של האתגרים הביטחוניים הייחודיים לירושלים ושל צורכי הביטחון של תושבי העיר. במסגרת המהלך הוגדרו אזורים נוספים בעיר כאזורי זכאות לרישיון נשק אישי.

מאז הרחבת רפורמת הנשק, כך לפי הנתונים שפורסמו, למעלה מ־240 אלף אזרחים בישראל כבר קיבלו רישיון נשק אישי.

במשרד ציינו כי הרחבת הזכאות מתבצעת תוך שמירה על הקריטריונים הקבועים בחוק ותחת הליך בדיקה ואישור של הרשויות המוסמכות.