יש רק דבר אחד שיגרום לטראמפ לעצור את המלחמה באיראן

הנתון המדאיג שנחשף: זהו המנוף המרכזי שטהראן בונה עליו כדי לאלץ את נשיא ארצות הברית לסיים את המערכה מוקדם מהצפוי

בעוד צה"ל וכוחות ארצות הברית ממשיכים בתקיפה נגד תשתיות הטרור והגרעין באיראן, נחשף הנתון שעשוי להפוך לנקודת התורפה הפוליטית של דונלד טראמפ. למרות ההישגים הצבאיים המרשימים והצהרת הנשיא כי הצי האיראני "חוסל למעשה", ישנו מחיר אחד שהציבור האמריקני מתקשה לעכל.

המספר שעולה: שבעה הרוגים אמריקנים

על פי הדיווח באתר 'וואלה', בסוף השבוע הותר לפרסום כי חייל אמריקני נוסף מת מפצעיו לאחר שנפצע בתקיפה בסעודיה בתחילת המערכה. מותו מעלה את מספר ההרוגים האמריקנים במלחמה לשבעה – נתון שהופך לגורם הלחץ המשמעותי ביותר על הבית הלבן.

בניגוד למלחמות ההתשה הארוכות בעיראק ובאפגניסטן, טראמפ הבטיח לבוחריו מערכה קצרה וממוקדת. אלא שככל שהיעדים מתרחבים – מהשמדת מערכי הטילים ועד פגיעה ישירה בהנהגת האייתוללות – האפשרות להכרעה מהירה מתרחקת, והמחיר האנושי מתחיל להצטבר.

האסטרטגיה האיראנית: ללחוץ על הכאב האמריקני

מומחי מודיעין בארצות הברית מזהירים כי איראן מזהה בדיוק את נקודת התורפה הזו. ג'ונתן פניקוף, בכיר לשעבר במודיעין האמריקני, מסביר כי "שום דבר לא צפוי להאיץ את סיום המלחמה יותר מאשר נפגעים אמריקנים, וזה בדיוק מה שאיראן בונה עליו".

לדבריו, טהראן מבינה שהיא לא יכולה לנצח את ארצות הברית בשדה הקרב הטכנולוגי, ולכן היא מנסה לייצר "מנוף פוליטי" דרך פגיעה בחיילים, מתוך תקווה שהלחץ הציבורי בארה"ב יאלץ את טראמפ לחתור לסיום מהיר של הלחימה.

הטקס בדלאוור והרגישות הפוליטית

הרגישות בבית הלבן הגיעה לשיאה בשבת האחרונה, כאשר הנשיא טראמפ השתתף בטקס החזרת ארונותיהם של החיילים בבסיס דובר שבדלאוור. הרגעים הללו, שמדגישים את המחיר האישי של המלחמה עבור המשפחות האמריקניות, הם אלו שעשויים להכריע אם טראמפ ימשיך בקו הנוקשה עד להכרעה מוחלטת של המשטר, או שמא יחפש "נתיב יציאה" מהיר כדי למנוע הידרדרות בסקרים.