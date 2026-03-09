דני דנון: אם זה יקרה - לא נפלוש קרקעית ללבנון

דני דנון שגריר ישראל באו"ם, התייחס לאפשרות של פעילות קרקעית בלבנון ואמר: אם זה יקרה - לא יהיה לנו אינטרס לפעול במרחב

דני דנון, שגריר ישראל האו"ם התראיין היום (שני) בגלי צה"ל והתייחס לאפשרות של תקיפה קרקעית בלבנון.

בדבריו הוא אמר: "אם תיפסק האש והגבול יהיה שקט - אין לנו אינטרס לפעול במרחב".

נזכיר כי אמש הותר לפרסום ששני לוחמי הנדסה נהרגו בגבול לבנון. התקרית הקשה קרתה במהלך פעילות של כוח צה"ל ב'מגן צבעוני' (אחד מחמשת המוצבים החודרים של צהל בגיזרת מנרה-משגב עם), כאשר נתקעה פומה של חטיבה 601.

כוח חילוץ בראשות המ"פ, מגיע יחד עם D-9 ואז מחבלים יורים טיל נ"ט או פצמ"ר לעבר הכוח. ה-D-9 נפגע וכתוצאה מכך נהרגו 2 הלוחמים.

אלו שני ההרוגים הראשונים (ובתפילה גם האחרונים) של צה"ל במבצע 'שאגת הארי'. במקביל, חיזבאללה מגביר את קצב האש שלו לעבר הלוחמים בגבול ולעבר גבול הצפון ואזור מפרץ חיפה.