מומחה לאיראן מעריך: "לדעתי זה עניין של שעות"

בני סבטי, מומחה לאיראן, התייחס היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל', לבחירת בנו של חמינאי למנהיג איראן, ואמר כי יש לחסל אותו בהקדם האפשרי.

בדבריו הוא מסר: "נקווה שגורלו של חמינאי הבן יוכרע בקרוב. משמרות המהפכה הם אלו שמינו אותו למנהיג העליון, והם אלו שמנהלים היום בפועל את המשטר. פגיעה בו יכולה לפרק את החוליות בשרשרת ההנהגה.

מדובר באדם נוקשה יותר, ומאוד מעורב בדיכוי המחאות כבר מאז 2005. הוא לא מאמין בקיומו של העם, אלא בפסק הלכה שלפיו מה שהמנהיג יחליט - זה מה שיהיה. כרגע המבחן הוא עלינו ועל האמריקאים: כמה זמן אנחנו נותנים לו. לדעתי זה ברמה של שעות. אסור לתת לו יותר מזה".

נזכיר כי הרשויות באיראן הודיעו הלילה באופן סופי, כי סייד מוג'תבא ח'אמנאי, הוכתר רשמית כשליט העליון של איראן.

מוג'תבא, בנו השני, בן ה-56 של המנהיג העליון עלי חמינאי, שחוסל בגל התקיפות הראשון מתחילת המלחמה, נחשב תמיד דמות מפתח בשלטון אביו, ושימש גורם מרכזי בלשכתו של חמינאי האב, בעודו נותר דמות שרבות לא נודע אודותיה.