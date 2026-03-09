הסודות שלכם בטוחים? וואטסאפ בעדכון דרמטי לפרטיות שלכם

מעכשיו תוכלו למחוק עקבות הרבה יותר מהר: העדכון החדש של וואטסאפ מאפשר להעלים הודעות תוך זמן קצר במיוחד. כך תפעילו את הטיימרים החדשים ומה בכל זאת נשאר חשוף?

וואטסאפ ממשיכה להרחיב את כלי הפרטיות באפליקציה ומשיקה עדכון חדש לפיצ'ר ההודעות הנעלמות. במסגרת העדכון נוספו שתי אפשרויות זמן חדשות למחיקה אוטומטית של הודעות, שעה אחת ו-12 שעות. האפשרויות החדשות מצטרפות לטיימרים הקיימים של 24 שעות, 7 ימים ו-90 ימים.

הפיצ'ר מאפשר למשתמשים להגדיר כי הודעות בצ'אט יימחקו אוטומטית לאחר פרק זמן שנבחר מראש. לאחר הפעלת האפשרות, כל הודעה חדשה שנשלחת בשיחה תיעלם עם סיום הזמן שהוגדר. ההגדרה אינה מוחקת הודעות שנשלחו לפני הפעלת הפיצ'ר.

בוואטסאפ מסבירים כי התוספת של טיימרים קצרים נועדה לתת למשתמשים שליטה רחבה יותר על אופן ניהול השיחות והמידע המשותף בהן. האפשרות למחיקה לאחר שעה או לאחר חצי יום מיועדת בעיקר לשיחות קצרות, לשיתוף מידע זמני או לתיאומים מהירים.

איך מפעילים הודעות נעלמות בצאט

שלב 1

פתחו את וואטסאפ.

שלב 2

היכנסו לשיחה שבה רוצים להפעיל את הפיצ'ר.

שלב 3

לחצו על שם איש הקשר או הקבוצה בחלק העליון של המסך.

שלב 4

בחרו באפשרות "הודעות נעלמות".

שלב 5

בחרו את זמן המחיקה הרצוי.

במקביל מאפשרת האפליקציה גם לשמור הודעות מסוימות לפני שהן נמחקות. המשתמש יכול ללחוץ לחיצה ארוכה על הודעה ולבחור באפשרות שמירה, פעולה שתמנע את מחיקתה עם סיום הטיימר.

לצד זאת מדגישים בוואטסאפ כי הפיצ'ר אינו מבטיח פרטיות מלאה. משתמשים יכולים עדיין לבצע צילום מסך של הודעות, להעתיקן או להעבירן לאחרים לפני שהן נמחקות מהצ'אט.

מעבר לפיצ'ר ההודעות הנעלמות, העדכון כולל גם שיפורים נוספים בתחום הפרטיות והשליטה בצ'אטים. בין היתר נוספו אפשרויות מתקדמות לניהול קבוצות, יכולת להגביל מי רשאי לשלוח הודעות בקבוצה, וכן שיפורים בשיתוף מדיה, כולל שליחת תמונות וסרטונים באיכות גבוהה יותר.

בוואטסאפ מציינים כי מטרת העדכונים היא להעניק למשתמשים שליטה גדולה יותר על המידע שהם משתפים, לצמצם עומס של הודעות ישנות בצ'אטים ולשפר את חוויית השימוש באפליקציה.