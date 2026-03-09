יו"ר הדמוקרטים בירושלים חטף אש: "איזה מוח חולני!"

יו"ר הדמוקרטים בירושלים השווה בין חיל האוויר לחיל היבשה, ועורר סערה רצינית ברשת: "מה נסגר איתך? תתבייש!"

סערה התחוללה אמש (ראשון) ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר), לאחר שיו״ר מפלגת הדמוקרטים בירושלים, ערך השוואה בין חיל האוויר לזרוע היבשה, בדגש על 2 הלוחמים שנהרגו בלבנון.

בדבריו הוא כתב: ״חיל האוויר: שבוע טס הלוך ושוב לטהרן, אין חייל אחד שנשרט. זרוע היבשה: שלושה ימים בעמדות קדמיות בלבנון, 2 הרוגים הרבה פצועים״. עוד הוא הוסיף: ״איזה פער, צבא ההייטק וצבא הפרשים״.

ברשת לא נותרו אדישים לדברים, תקפו אותו על כך בחריפות טענו כי דבריו מזלזלים ופוגעים בלוחמים בעזה ובלבנון.

בתגובות רבים בחרו לקלל אותו ולהטיח בו האשמות קשות. "איזה מוח חולני", "מה נסגר איתך?!", "אתה באמת עושה עכשיו השוואות הזויות כאלו?", ועוד.

ערן התייחס לדברים וכתב: ״‏וואי. איזו סערה. כמה הבהרות- 1. הציוץ כמובן נכתב מכאב. כקצין אגם במילואים, בחטיבת מילואים שעשה 400 ימי מילואים בחרבות ברזל. שהצו הבא זה רק עניין של זמן.

‏2. עם העובדות הכואבות פה אי אפשר להתווכח. ‏מאות טייסים ואנשי צוות אוויר טסים הלוך ושוב לאיראן (אולי גם יחידות מיוחדות) תחת סכנות עצומות ושבו ללא פגע (ברוך השם). ‏לעומת זאת, כוחות היבשה חטפו כמה מכות כואבות מאוד עם פצועים והרוגים.

‏3. אי אפשר שלא להיזכר בתקופה הראשונה של חרבות ברזל. את הקיפאון, את הפגיעות, את הלמידה של הקרקע ונקודות החשיפה, הלמידה תוך כדי תנועה. את המחירים בנ״ט ששילמנו.

‏4. וזה מביא אותי בסוף לפערים התהומיים שנכתב ויכתבו עליהם עוד- הטכנולוגים, ההפעלתיים והמודיעניים. זה לא אני ממציא. כמה התקדם חיל האוויר אל מול האיומים שניצבים בפניו ב50 שנה האחרונות. ‏כמה התקדמו חיילות היבשה מבחינת הציוד, ההכשרות, תורת ההפעלה ב50 שנה האחרונות?

‏5. גם בהבטי המודיעין אין לצערי מה להשוות בין המידע שעומד בפני מגד המילואים לבין הטייס. ‏מודיעין זאת לא מתנה משמיים אלא עבודה סיזיפית שמצריכה כח אדם, הקצאות ועוד.

‏6. ברור שהסיכונים של האוויר שונים מאוד מהיבשה. בכמות, במגוון, ובטווחים (אל מול היכולת להגיב). אבל גם לוחמים שנפגעים זאת לא גזירת גורל.

‏7. צה״ל כבר בעיצומו של תהליך שדרוג ושיפור צבא היבשה. ‏בציוד, אמל״ח, הכשרות, טכנולוגיה. ‏הכיוון מבורך, הפערים עדיין גדולים, המחירים גדולים עוד יותר…

‏8. בתקווה שכל החיילים, ביבשה, באוויר ובים ישמרו עלינו ועל עצמם".

על פי הדיווח של שירית אביטן כהן, הציוץ נמחק לבקשת יו״ר הדמוקרטים יאיר גולן. כהן הוסיפה: קראתי את ההסבר המלומד שבא אחריו, מודה שבתור משפחה שכולה, הוא רחוק מלהניח את דעתי.