מבזקים
סרוגים

פיקוד העורף מודיע: האירוע בצפון הסתיים

זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות באזורים נרחבים בצפון הארץ

כ' אדר התשפ"ו
פיקוד העורף מודיע: האירוע בצפון הסתיים
כיפת ברזל צילום: (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90)

אזעקות צבע אדום הופעלו כעת (שני) בצפון הארץ, בין היתר בכרמיאל ובקריות, בעקבות שיגורים מאיראן.

ממד"א נמסר: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל, בשלב זה, לא ידוע על נפגעים. חובשים ופרמדיקים של מד"א יצאו לטפל באנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן. 

אזעקות צפון הארץ איראן