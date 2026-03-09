פיקוד העורף מודיע: האירוע בצפון הסתיים

אזעקות צבע אדום הופעלו כעת (שני) בצפון הארץ, בין היתר בכרמיאל ובקריות, בעקבות שיגורים מאיראן.
ממד"א נמסר: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל, בשלב זה, לא ידוע על נפגעים. חובשים ופרמדיקים של מד"א יצאו לטפל באנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן.
זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות באזורים נרחבים בצפון הארץ
