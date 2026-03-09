היום ה-9 למלחמה: המומחית בהודעת הרגעה לציבור

מהם הטילים המתפצלים המשוגרים מאיראן והאם הם מסוכנים יותר מטילים בליסטיים רגילים? הילה חדד חמלניק, ממפתחות מערכת "כיפת ברזל" ומנכ"לית משרד המדע והטכנולוגיה לשעבר, התראיינה לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm ועשתה סדר באיומים המעסיקים את העורף הישראלי.

"הנדסה אחרת של ראש הקרב"

חדד חמלניק הסבירה כי הטיל המתפצל שונה מהותית מהטיל הבליסטי המוכר: "זו הנדסה אחרת של ראש הקרב. במקום חומר נפץ מרוכז, זו כוורת של פצצונות קטנות עם מנגנון שמפזר אותן".

לדבריה, מבחינת נזק למבנים, האיום דווקא מופחת: "הטיל המתפצל הוא פחות מסוכן - הוא מתפזר לפצצונות קטנות. לכן אם אנשים נמצאים בתוך המרחבים המוגנים, הטיל הזה מסוכן פחות כי הוא יוצר נזקים קטנים יותר".

הסכנה שאחרי הנפילה: "אל תרימו רסיסים"

עם זאת, חדד חמלניק התריעה מפני שאננות לאחר היירוט או הנפילה: "הוא משאיר המון שאריות בשטח. מי שממהר לצאת, מסתובב, פוגש ברסיס ומרים אותו - עבורו הוא עלול להיות מאוד מסוכן". היא קראה לציבור להמתין בסבלנות: "צריך לתת לכוחות הביטחון לעשות את העבודה ולאסוף את כל הפצצונות האלה שמתפזרות לכל עבר".

כשנשאלה מדוע איראן בוחרת בנשק זה, המיועד במקור נגד כוחות לוחמים בשטח פתוח, השיבה: "אני חושבת שזה מה שיש להם, אני לא חושבת שיש להם מתודה סדורה בעניין. נאמר על ידם שהיחידות הצבאיות קיבלו הנחיות לפעול, וזה מה שיש להם".

יירוט ב"טפטופים"

בנוגע לקצב השיגור הנוכחי מאיראן, אותו הגדירה כ"טפטופים", הסבירה חדד חמלניק כי מדובר בשילוב של יכולת מוגבלת וניהול משק חימושים של האויב. עבור מערכות ההגנה הישראליות, זהו מצב עדיף: "אלה תרחישים קלים יותר - קל יותר ליירט טילים כשהם לא באים במטח גדול ובכמות רבה".

לסיכום הדגישה: "ההגנה אינה הרמטית. הכניסה לממ"ד ולמקלטים היא אותה הכניסה וחשוב להקפיד עליה".