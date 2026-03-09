ברנז'ה: טל ביסמוט מונתה לעורכת הראשית של מגזין 'נשים'

אשת התקשורת שיתפה בפוסט מרגש על המעבר המפתיע, העבודה על גיליון פסח תחת אש והתקווה לחירות אמיתית

בתוך המציאות המורכבת של אזעקות, טילים ולמידה מרחוק, עולם התקשורת המגזרי רושם מינוי מסקרן: אשת התקשורת טל ביסמוט הודיעה על כניסתה לתפקיד העורכת הראשית של מגזין 'נשים'. בפוסט חשוף היא מתארת את המעבר המהיר, את הלילות הלבנים ואת הניסיון לייצר תוכן של חג ויציאה לחירות כשבחוץ משתוללת מערכה.

"הכול קרה די מהר"

ביסמוט, שהייתה חלק בלתי נפרד ממערכת מגזין 'פנימה' במשך תשע שנים ואף ערכה את מגזין הילדים 'מדע וטבע', עוזבת את מה שהגדירה כ"בית וחממה עוטפת" לטובת האתגר החדש. "לפני חודש ועוד שבוע נכנסתי לתפקיד", שיתפה. "תוך כמה ימים הכול נסגר, נחתם חוזה ונחתתי הישר לצוות חדש ותחושה של חרדת קודש מעורבת בהתרגשות גדולה".

הכניסה לתפקיד הייתה תובענית במיוחד: תוך שבועיים בלבד, כשעוד לא הספיקה להכיר את סדרי המשרד, כבר ירד הגיליון הראשון בעריכתה לדפוס. "עשינו את זה הכי באקסטרים שאפשר", היא כותבת ומפרגנת לצוות הכותבות שקיבלה בירושה.

עורכת טקסטים לחג בין האזעקות

בימים אלו עומלת ביסמוט על גיליון פסח, עבודה שמרגישה לה לעיתים כמו "יקום מקביל". בעוד הילדים בבית קופצים למזרונים בממ"ד, היא עורכת טקסטים על חירות ומתכונים לשולחן החג. "זה מרגיש כמו ארץ זרה שבה בעוד פחות מחודש יש פסח רגיל, בעוד ביקום האמיתי – הילדים בממ"ד ומערכת החינוך מתעקשת על למידה מרחוק".

למרות הניגוד החריף, ביסמוט רואה בתפקידה שליחות של ממש בימים אפלים אלו. "יש מספיק חושך בעולם", היא מסכמת, "מתפללת שהמילים שיעברו תחת ידיי יביאו איתן אור. להצליח בכל חודש מחדש לחדש, לשמח, לרגש ולהביא טוב".