מתי חוזרים ללימודים? שר החינוך בהתבטאות מעניינת

ברקע פתיחת חלק מהמשק הלחץ על משרד החינוך לפתוח מסגרות לימודים הולך וגובר. אחרי שהיום נפתחו חלק ממסגרות החינוך הבלתי פורמלי, בימים הקרובים צפיים להיפתח חלק מבתי הספר בהתאם למיגון ולהנחיות פיקוד העורף.

מי שהתייחס לזה הבוקר הוא שר החינוך יואב קיש, שהתבקש לסוגיית החזרה ללימודים באופן פרונטלי. בראיון לגל"צ אמר קיש: "אם נלך למודל של הקלות הוא יהיה דיפרנציאלי". קיש הסביר כי "

בדרום יש מקומות שרמת האיום בהם שונה, נוכל לשחרר בכפוף למיגון".

בתוך כך, המתווה המסתמן במערכת הביטחון ובמשרד החינוך קובע כי הלמידה מרחוק תימשך לכל הפחות עד יום חמישי הקרוב, כך דווח בחדשות 12. על פי הדיווח, המשמעות היא שמיליוני תלמידים יישארו בבתיהם ולא יחזרו לספסל הלימודים בשבוע הקרוב בשל המצב הביטחוני הרעוע בעורף.

הבוקר צפויה להתקיים ישיבה קריטית בהשתתפות שר החינוך יואב קיש, ראשי הרשויות המקומיות, הנהגת ההורים הארצית וארגוני המורים. בישיבה זו יוצג המתווה הסופי, אך הכיוון המסתמן בדרג הממשלתי ובשלטון המקומי הוא ברור: הארכת סגירת המוסדות.







