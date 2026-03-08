משרד החינוך הודיע: אלו המסגרות שייפתחו מחר

בתום הערכת מצב עם פיקוד העורף, משרד החינוך הודיע כי חלק מהמסגרות ייפתחו מחר. הרשימה המלאה

משרד החינוך הודיע לפני זמן קצר, כי החל ממחר תתאפשר פעילות פיזית במסגרות לבני נוער בסיכון

ההחלטה התקבלה מתוך הבנה כי עבור בני נוער המצויים במצבי סיכון, המסגרת החינוכית מהווה עוגן של יציבות, ליווי ותמיכה - במיוחד בתקופות חירום.

ההחרגה תחול על המסגרות הבאות: חסות הנוער והכלא, מרכזי חירום, קידום נוער היל"ה, מועדוניות, מח"טים ומפתנים וכן מרכזי נוער הפועלים בשעות אחר הצהריים.

ממשרד החינוך הובהר: "אנו מדגישים כי אין מדובר בפתיחה של מערכת החינוך. שלומם וביטחונם של הילדים וצוותי החינוך הם השיקול המרכזי, והפעלת המסגרות תיעשה באופן מצומצם ובהתאם מלא להנחיות פיקוד העורף. נמשיך לקיים הערכות מצב שוטפות בתיאום עם פיקוד העורף והשלטון המקומי, ולעדכן בהתאם להתפתחויות".