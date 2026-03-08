נבחר שליט חדש: משמרות המהפכה נשבעו אמונים לבנו של חמינאי

גורמים רשמיים באיראן מדווחים כי מוג'תבא חמינאי, בנו ומי שנחשב למועמד המוביל לרשת את עלי חמינאי, לשליט העליון החדש של איראן

הרשויות באיראן מודיעות הלילה באופן סופי, כי בנו של האייתולה עלי חמינאי, וסומן כבר שנים רבות כיורשו האפשרי, סייד מוג'תבא ח'אמנאי, הוכתר רשמית כשליט העליון של איראן.

גם הגופים החמושים הרשמיים הכירו במעמדו של מוג'תבא, לאחר ימים ארוכים של ספקולציות על המתרחש מאחורי הקלעים. גם משמרות המהפכה, וגם צבא איראן פרסמו הודעות ברכה על הכתרתו כשליט החדש וגם הודיעו על הכרה בסמכויותיו העליונות על פיקוד הכוחות המזויינים של איראן.

מוג'תבא, בנו השני, בן ה-56 של המנהיג העליון עלי חמינאי, שחוסל בגל התקיפות הראשון מתחילת המלחמה, נחשב תמיד דמות מפתח בשלטון אביו, ושימש גורם מרכזי בלשכתו של חמינאי האב, בעודו נותר דמות שרבות לא נודע אודותיה.

למרות מעמדו המרכזי, והתרחקותו מאור הזרקורים, מוגתב'א ידע סערות ומתחים לאורך השנים, גם עם הרשויות באיראן, אך על פי דיווחים, גם על אביו. מתחים שככל הנראה עמדו, גם אם בחלקם, בהתלבטות הארוכה באיראן, עד להכרתו הרשמית כיורש.

מוג'תבא, השתמש בקרבתו לאביו ולמוקדי הכוח באיראן, לא רק לשלשל מילארדי דולרים אל כיסו הפרטי, אלא גם על מנת לזמום כנגד לא אחר מאביו שלו, עלי חמינאי.

על פי האשמותיו של הנשיא לשעבר אחמדינז'אד, מוגתב'א שדד מילארדי דולרים מכספי המיסים של איראן, זאת למרות שהיה מקורבו של אחמדינז'אד בשנים לפני כן, ואף סייע בדיכוי אלים של גל המחאות של 2009 במהלך כהונתו של אחמדינז'אד כנשיא.

מעבר לכך, על פי דיווחים ברשתות בינלאומיות, מוג'תבא נעצר ונשלח אל מעצר בית, בהוראת אביו, לאחר ששמו נקשר בניסיון על חיו.