דרמת ענק באיראן: 208 אנשי חיל הים ערקו

צבי יחזקאלי חושף: 208 אנשי חיל הים של טהראן נטשו אוניית מלחמה ועקבותיהם נעלמו. התירוץ הרשמי היה "תקלה טכנית במנוע", אך בכיר מקומי מגלה את האמת: "זו הייתה עריקה המונית בכיסוי של סיוע הומניטרי"

סימני התפוררות במשטר האייתוללות? הפרשן הבכיר לענייני ערבים של ערוץ i24NEWS, צבי יחזקאלי, מדווח על אירוע חריג ומטלטל המתרחש הרחק מחזית הלחימה הישירה. על פי דיווח ברשת "איראן אינטרנשיונל", לא פחות מ-208 חיילים ואנשי צוות איראנים שהיו על סיפונה של אוניית מלחמה, נטשו אותה וברחו לאחר שעגנה בסרי לנקה.

תחילתו של האירוע ב-4 במרץ, כאשר הספינה האיראנית עגנה בנמל קולומבו שבסרי לנקה. הדיווח הרשמי שיצא מטעם חיל הים האיראני דיבר על "תקלה טכנית במנוע" שאילצה את כלי השיט לעצור בנמל לצורך תיקונים דחופים.

התירוץ ההומניטרי ששימש ככיסוי

אלא שמאחורי הקלעים מתבררת תמונה שונה לחלוטין. בכיר לשעבר בחיל הים של סרי לנקה חשף כי הבקשה האיראנית לסיוע הומניטרי בטענה של כשל טכני הייתה למעשה "סיפור כיסוי" בלבד. המטרה האמיתית של העגינה הייתה לאפשר לצוות שלם – 208 חיילים – לבצע עריקה המונית מהצבא האיראני.

על פי הערכות, החיילים ניצלו את העגינה בנמל הזר כדי להיעלם בשטח סרי לנקה, במה שנראה כמהלומה מורלית קשה לחיל הים האיראני ולמשטר בטהראן, במיוחד בעיצומה של המערכה האזורית.

מבוכה בטהראן

העריקה ההמונית הזו, אם תאומת סופית, מעידה על שבר עמוק בתוך שורות הצבא האיראני. בעוד המשטר מנסה להציג חזות של עוצמה ושליטה, נטישה של צוות שלם של אוניית מלחמה על אדמה זרה מלמדת על אובדן מוטיבציה ופחד בקרב הדרגים המבצעיים.

כרגע לא ברור מה עלה בגורלם של 208 העריקים והאם בכוונת שלטונות סרי לנקה להסגירם לידי איראן או לאפשר להם לבקש מקלט מדיני.