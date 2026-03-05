צבי יחזקאלי מטיל פצצה: "זה מה שיקרה ביממה הקרובה"

צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של ערוץ i24NEWS, התייחס למלחמה של איראן מול ישראל ולמצבו של השלטון האיראני.

בדבריו הוא אמר: "הם עדיין בקור רוח, הם עדיין חושבים שמנהלים את העניין, אבל בפועל ישנה התרסקות. זאת מכיוון שהתיאוריה האיראנית אומרת, 'תשחק חזק, תראה חזק, אל תמצמץ ויבואו לעזרתך'. אבל זה לא קורה.

השלטון האיראני מצוי באחת מנקודות השפל הגדולות ביותר שלו, אי פעם מאז הקמתו, ואף אחד לא מושיט להם יד. מדינות ערב כבר מבינות את המסר. שעכשיו צריך להמתין ולחכות ולראות את נפילת המשטר".

די להסתכל על מה שחיזבאללה עשה ולהבין מה זה מתאבד שיעי. והם הולכים להתאבד, וזמנם קצר".





עוד הוסיף יחזקאלי: "אני חושב שאנחנו נראה ביממות הקרובות המון המון הפתעות בשבירה של עמוד השדרה האיראני. החל מעריקות וגם ירידה בירי. ואפילו גם ההצטרפות של אנשי משמרות המהפכה", עוד הוא ממשיך ומסביר: "כולם מבינים שהשאלה של נפילת המשטר היא עניין של זמן. וזה אכן יקרה. זו הנחת העבודה".

לסיום אמר יחזקאלי: "במלחמה אתה יודע מה השלבים הבאים, אבל יש נעלם אחד גדול. האם הקבוצות האתניות בתוך איראן יצייתו לבעל הבית שעכשיו הוא האמריקאים, והאם בכלל יעשו את הבלתי אפשרי ויעשו אחווה ביניהם בצורה דמוקרטית, וזו השאלה הגדולה והפחות נשלטת".



