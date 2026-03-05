חריג: חווה שהוקמה באישור המח"ט נהרסה ליד שילה

כוחות מג"ב הגיעו אל חוות נוף המשכן הסמוכה לשילה, החריבו אותה והחרימו את עדר הצאן שלה. הדבר נעשה ללא צו ולמרות שאושרה על ידי המח"ט הקודם

הלילה (בין רביעי לחמישי) הגיעו כוחות גדולים של מג"ב ומנהל אזרחי אל חוות נוף המשכן הסמוכה לשילה. במהלך הפשיטה פונו 2 משפחות החווה וכן הוחרם עדר הצאן של החווה. המנהל האזרחי: "מדובר בבנייה על קרקעות פרטיות".

בחווה אמרו כי הבתים שנבנו לפני למעלה משנה הוחרבו ללא כל צו. רק חמש דקות לפני האירוע הטיל קצין מת"ק צו הפסקת עבודה על המבנים. צו הפסקת עבודה דורש עוד הליך ארוך ופתוח לערעורים לפני שניתן לבצע הרס.

התושבים הגיבו ואמרו כי מדובר בפרס לטרור. לדבריהם אל המקום הובאו פועלים שהחרימו גם את עדר הכבשים של החווה המחזיקה בחוזה מרעה רשמי על השטח. הפועלים העלו את העדר על עגלה בה הם נדחסו לדבריהם בתנאים מחפירים ומנוגדים לחוק ולתקני הובלת בעלי חיים.

הרס החווה | צילום: ללא קרדיט

"ההרס הזה הוא פרס לטרור", תקפו הבוקר בחווה. "במקום לנקוט צעדים כנגד הכפר קריות ש2 ממחבליו מזוהי חמאס חוסלו לאחר שתקפו ויידו אבנים לעבר מפעיל באגר שפרץ ציר ביטחון לחווה, נכנע האלוף בלוט ללחצים ובחר להפנות את האש לעבר החווה".





צילום: ללא קרדיט

לדבריהם, "החווה שהקמנו בעשר אצבעותינו היא אסטרטגית ממדרגה ראשונה, והוקמה באישורו של מח"ט הגזרה לשעבר שהבין גם הוא את חשיבותה. לפגוע ללא התראה במפעל הזה ועוד לגעת בעדר הצאן שמהווה קודש הקודשים של ההתיישבות, הם חציית קו אדום בוהק".

תגובת המנהל האזרחי: "כוחות הביטחון פעלו הלילה לאכיפה כנגד מספר רכיבי בינוי לא חוקיים ישראליים שנבנו במרחב הכפר קריות שבחטיבה המרחבית שומרון ובמקביל במרחב ראשיידאת שבחטיבה המרחבית עציון. יודגש כי רכיבי הבינוי הוקמו בניגוד לחוק ועל אדמות פלסטיניות פרטיות".

"הפינוי נעשה בהתאם לצו שחתם אלוף פיקוד מרכז, בעקבות כך שמהמרחבים שנאכפו בוצעו פעולות עברייניות ומקרי פשיעה ואלימות חמורים וחריגים שהשפיעו על יציבות וביטחון האזור".