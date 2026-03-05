מפתיע: "לשחרר את שולי 3" יצטלם באיראן?

הצלחת הסרטים הקודמים בסדרת "לשחרר את שולי" ממשיכה להדהד בתעשיית הקולנוע הישראלית, וכעת נראה שהפרק הבא כבר מתחיל להירקם, כך פורסם ב-mako. שלישיית הקומיקאים של "מה קשור", יחד עם חברות ההפקה "נאווי פרו" ו"סרטי יונייטד קינג", החלו באופן רשמי בתכנון הסרט השלישי בסדרה - "לשחרר את שולי 3".

יעד צילום מפתיע במיוחד

לצד הבשורה על המשך הסדרה, מסתמן גם כיוון מפתיע במיוחד לצילומי הסרט. גורמים המעורים בפרטים מספרים כי במסגרת התכנונים הראשוניים נבחנת האפשרות לשתף פעולה עם חברות הפקה מקומיות באיראן ואף לצלם שם חלקים מהסרט.

מדובר בשלב מוקדם של בדיקות בלבד, אך לפי אותם גורמים, בהפקה לא פוסלים את הרעיון, שעשוי להפוך את הסרט לפרויקט יוצא דופן בנוף הקולנוע הישראלי.

לשחרר את שולי צילום: יותר ממיליון צופים. לשחרר את שולי סאן

הצלחה חסרת תקדים בקופות

ההחלטה להמשיך עם סרט שלישי מגיעה לאחר הצלחה גדולה במיוחד של הסרט הקודם בסדרה. בתוך פחות מחודש מאז יציאתו לבתי הקולנוע צפו בו יותר ממיליון אנשים - נתון חסר תקדים בקולנוע הישראלי.

ההישג המרשים הזה הציב את הסרט במהירות במקום הראשון ברשימת מאה הסרטים הישראליים הנצפים ביותר בכל הזמנים, כשהוא עוקף את הסרט האייקוני "אסקימו לימון", שהחזיק בפסגה במשך 47 שנים. הסרט הראשון בסדרה, "לשחרר את שולי", מדורג כיום במקום השלישי ברשימה.

גם פרסים בתעשייה

מעבר להצלחה בקופות, הסרט זכה גם להכרה מקצועית. הצלם לאל אוטניק, שהיה אחראי על צילום הסרט, זכה בשנת 2025 בפרס הצילום הטוב ביותר בטקס פרסי הקולנוע הישראלי שנערך ביוזמת שר התרבות והספורט מיקי זוהר.

צילום: לשחרר את שולי סאן (צילום: צילום: רפי דלויה)

הציפיות כבר גבוהות

עם נתוני צפייה מרשימים, הישגים בתעשייה ותכנון לסרט נוסף בסדרה, הציפיות לקראת "לשחרר את שולי 3" כבר גבוהות במיוחד. השאלה הגדולה שנותרה פתוחה היא האם ההפקה באמת תצליח להגשים את הרעיון השאפתני ולצלם חלק מהסרט דווקא באיראן.