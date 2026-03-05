זעם ההורים: שינוי ההנחיות הינו ראייה רק של קופת האוצר

הנהגת ההורים הוציאה הודעה חריפה על שינוי ההנחיות אשר מהוות פגיעה בהורים ובפרנסתם וכן בילדיהם שנשארים בבתים כשמערכת החינוך סגורה.

הנהגת ההורים הארצית יוצאת נגד על שינוי הנחיות פיקוד העורף שיחלו היום (חמישי) בשעה 12:00. בהודעה שפרסמו הם הביעו את זעמם על מהלך פתיחת המשק אשר הינו חמור ומנותק מהמציאות.

לדברי ההורים להחלטה יש השלכות ישירות על הציבור ההורים שנדרש להישאר בבית עם ילדיו ועלול לאבד את עבודתו. הם ממשיכים ואומרים כי ההנחיות מלאות סתירות בכך שמאפשרים פעילות לא פורמלית ומנגד אוסרים את פעילות מערכת החינוך.

"במקום ללמוד מניסיון העבר ומסבבים קודמים ולגבש מתווה אחראי המתחשב בילדים ובהוריהם העובדים, ממשיכים הממשלה ופיקוד העורף לפעול מתוך ראייה חד-צדדית שאין בה כל היגיון ציבורי. ללא תגמול, הגנה מפני פיטורים ופיצוי כספי למעסיקים ולהורים, שנאלצים להישאר בבית עם ילדיהם ועלולים לאבד את עבודתם בשל מדיניות זו, לא ניתן לפתוח את המשק!", כתבו ההורים בהודעה.

דרישות הנהגת ההורים

- תגמול על אובדן ימי עבודה.

- פיצוי לשכירים הנמצאים בסיכון לאובדן פרנסה בשל המצב.

- החזר כספי על צהרונים ופעילויות שבוטלו עקב המצב הביטחוני.

- החזר כספי על שירותי הזנה ששולמו מראש ואינם מתקיימים.

"זוהי התנהלות מביכה וחסרת אחריות המתעלמת מהמציאות של משפחות ישראל ורואה רק את טובת קופת האוצר", סיכמו ההורים.