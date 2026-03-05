הזוי: מבריח ישראלי נכנס לעזה, אכל כנאפה ופגש מחבלי חמאס

בהמשך להודעת הפרקליטות על הגשת שני כתבי אישום נגד ארבעה ישראלים, הנאשמים שהבריחו סחורה לעזה בתמורה למילוני שקלים, פרטים נוספים מתפרסמים על האירוע.

בינואר 2026, מצטרף סמג"ד בגדס"ר הבדואי, שהוא גיסו של הנאשם אמיר גדיר, ששימש כמפקד בפועל של הגזרה הסמוכה למעבר כרם שלום. הסמג"ד ניצל את תפקידו ומעמדו כדי להכניס לרצועה במסווה של פעילות מבצעית משאית עמוסה בסחורה בשווי מיליוני שקלים, הכוללת טלפונים סלולריים, סיגריות, מצברים לרכב, אופניים חשמליים, מחשבים ניידים, ראוטרים, מטענים ועוד.

הסמג"ד ביקש מגורמי הביטחון במעבר שלא יעצרו או יתעדו את המשאית, וכך עדנאן נהג במשאית אחרי רכבו של הסמג"ד עד לחניון המשאיות בצד העזתי. גם כשהתעורר חשד ביחס למשאית, הסמג״ד הנחה את הכוחות להתרחק ממנה, בטענה שמדובר בפעילות מבצעית של מערך המבצעים המיוחדים.

לאחר שהנהג העזתי שהיה אמור להוביל את המשאית ללב הרצועה סירב להגיע, הסמג"ד הכניס את עדנאן שוב לרצועה והוא הסיע אותה לדיר אל־בלח. עדנאן שהה בעזה כשלושה ימים, עד שהוצא ממנה באמצעות חייל. עבור ההברחה קיבלו כלל המעורבים בה כ-4.5 מיליון שקל.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים נאמר, כי במקרה זה ישנה חומרה יתירה בכך שעדנאן שהה ברצועה בשטח שבשליטת חמאס במשך 3 ימים.

על פי הדיווח של אבישי גרינצייג, עדנאן אבו לטייף, הסתובב בדיר אל בלח, שטח בשליטת חמאס. אבו לטייף הודה בחקירתו שאכל כנאפה בדיר אל בלח. טייל באיזור. אכל במסעדת דגים. נתקל במחסום של חמאס, שלא הצליח להבין שמדובר באזרח ישראלי. אפילו צילם תמונות בתוך דיר אל בלח.

הסמג״ד השאיר אותו בעמקי שטח בשליטת חמאס, ולא דיווח על כך לאיש ולא התעניין מה עלה בגורלו לאחר מכן. אבו לטייף התקשר אחר כך מתוך דיר אל בלח, לחייל אחר בגדוד הבדואי, שהחזיר אותו לישראל ברכב צבאי.