אתרי המורשת מגיעים הביתה

למרות שאתרי המורשת סגורים לקהל עקב המציאות המורכבת של ימים אלה, עדיין אפשר "לבקר" בהם, גם אם מרחוק.

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מציעה מדי יום בשעה 16:00 את "זומורשת" - סדרה של סיורים וירטואליים באתרי מורשת ברחבי הארץ, הכוללים את סיפורם של האתר והדמויות המרכזיות הקשורות בו, וכן שאלות ותשובות עם מנהלי האתרים.

הסיורים הקרובים:

מוזיאון "מורשת צאן ברזל" בקיבוץ צאלים: בשנת 2003 - 24 שעות בלבד לאחר שנעל סופית את שעריו של בית המלאכה הירושלמי לסמלים, מטבעות ומדליות, שייסד אביו, שמואל קרצ'מר, מאה שנים לפני כן - הלך לעולמו אומן המתכת אליהו קרצ'מר.

בנו של אליהו, בעז, חבר צאלים, הביא לקיבוצו כמה מאות פריטים - אחוז קטן מהאלפים הרבים שיוצרו בבית המלאכה. מוזיאון "מורשת צאן ברזל" שהקים בעז בצאלים, מציג אוסף נדיר של עבודות מתכת, תבליטים, מדליות וסמלים שייצרה משפחתו, המספרות את סיפורן של ארץ ישראל, הציונות ומדינת ישראל במאה השנים האחרונות.

יום חמישי, 5.3, מוזיאון ינקו דאדא בעין הוד: ביקור בסטודיו של האומן הנודע מרסל ינקו, והכרות עם חייו, יצירתו, וגם עם המבנה המיוחד בכפר האומנים עין הוד, ששומר בעזרת המועצה לשימור אתרים.

יום ראשון, 8.3, יד לאישה העברייה הלוחמת בניצנים הישנה: לרגל יום האישה, יתקיים סיור באתר המנציח את גבורת הנשים במערכות ישראל, ממלחמת העצמאות ועד 7 באוקטובר ומלחמת 'חרבות ברזל'. האתר הוקם במקור על רקע החלטתן של עשר מנשות ניצנים לא להתפנות עם שאר הנשים והילדים לקראת הקרב הצפוי עם צבא מצרים במסגרת מלחמת העצמאות, אלא להישאר ולהילחם.

שלוש מהן נפלו בקרב הקשה: מירה בן ארי - אלחוטאית הקיבוץ, שנהרגה בקרב פנים אל פנים לאחר שסירבה להיכנע וירתה במפקד מצרי; שולמית דורצ'ין, החובשת שנשארה לטפל בפצועים תחת אש עד הרגעים האחרונים של הקרב, ונפטרה מפצעיה בשבי המצרי; ודבורה אפשטיין, שלחמה עד הכדור האחרון.

יום שני, 9.3, מוזיאון המזגגה בנחשולים: מבנה האבן המרשים נבנה בשנת 1891 על ידי הברון אדמונד דה רוטשילד, כבית חרושת לתעשיית בקבוקי זכוכית עבור היקבים בזכרון יעקב ובראשון לציון. בית החרושת נוהל על ידי מאיר דיזנגוף, לימים ראש העיר הראשון של תל אביב. המזגגה נסגרה כשלוש שנים לאחר פתיחתה בעקבות מחלת הקדחת וחוסר כדאיות כלכלית, ולאחר שכל עובדיה ומומחי הזכוכית נטשו את המקום.

כיום, פועל במקום מוזיאון, המספר את סיפור יוזמת הברון ותחילת התעשייה בארץ ישראל, ובמקביל מהווה משכן לפעילות הארכיאולוגית הימית והיבשתית במפרצי דור ונחשולים, כולל תגליות העיר העתיקה דור, הנמל העתיק, ארכיאולוגיה תת ימית ועדויות על תעשיית התכלת והארגמן בימי קדם.