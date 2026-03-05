"אתם תבואו לישראל ונרקוד ביחד": יובל המבולבל במסר לעם האיראני

בצל המלחמה בין ישראל לאיראן, כוכב הילדים יובל המבולבל פרסם סרטון בפרסית שבו פנה ישירות לתושבי איראן עם מסר יוצא דופן של אחווה ותקווה לשלום

בצל המלחמה בין ישראל לאיראן, כוכב הילדים יובל שם-טוב, המוכר יותר בשם הבמה "יובל המבולבל", פרסם השבוע סרטון יוצא דופן - ובו פנה ישירות לתושבי איראן בשפה הפרסית.

שם-טוב, שנולד להוריו יעקב וז'נט שעלו לישראל מאיראן, בחר להעביר מסר של אחווה ותקווה לשלום.

"אני אוהב אתכם, אתם אחים שלי"

בסרטון שפרסם אמר יובל בפרסית: "תושבי איראן, הבנתם מה קרה? חמינאי מת, הלך. חמינאי - זה טוב מאוד לנו וזה טוב מאוד לכם. בואו נרקוד ביחד".

בהמשך הוסיף: "אני אוהב אתכם, אתם אחים שלי. עוד יבוא שלום. אתם תגיעו לישראל ואני אבוא לאיראן ונרקוד ביחד".

"המדינה הזו שייכת לכם"

יובל המשיך במסר ישיר לתושבי המדינה ואמר: "המדינה הזו, איראן, שייכת לכם. את כל האייתולות תזרקו החוצה - ואתם תשלטו במדינה הזו. ביחד נביא את השלום".

את דבריו סיכם בפנייה אישית: "אני אוהב אתכם יקירים שלי".