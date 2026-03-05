"אתם תבואו לישראל ונרקוד ביחד": יובל המבולבל במסר לעם האיראני

בצל המלחמה בין ישראל לאיראן, כוכב הילדים יובל שם-טוב, המוכר יותר בשם הבמה "יובל המבולבל", פרסם השבוע סרטון יוצא דופן - ובו פנה ישירות לתושבי איראן בשפה הפרסית.
שם-טוב, שנולד להוריו יעקב וז'נט שעלו לישראל מאיראן, בחר להעביר מסר של אחווה ותקווה לשלום.
"אני אוהב אתכם, אתם אחים שלי"
בסרטון שפרסם אמר יובל בפרסית: "תושבי איראן, הבנתם מה קרה? חמינאי מת, הלך. חמינאי - זה טוב מאוד לנו וזה טוב מאוד לכם. בואו נרקוד ביחד".
בהמשך הוסיף: "אני אוהב אתכם, אתם אחים שלי. עוד יבוא שלום. אתם תגיעו לישראל ואני אבוא לאיראן ונרקוד ביחד".
"המדינה הזו שייכת לכם"
יובל המשיך במסר ישיר לתושבי המדינה ואמר: "המדינה הזו, איראן, שייכת לכם. את כל האייתולות תזרקו החוצה - ואתם תשלטו במדינה הזו. ביחד נביא את השלום".
את דבריו סיכם בפנייה אישית: "אני אוהב אתכם יקירים שלי".
