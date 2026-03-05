דיווח: 6 פצועים באבו דאבי משרידי כטב"ם איראני

איראן ממשיכה לשלוח טילים וכטב"מים למדינות ערב במזרח התיכון, על פי דיווחים 6 אנשים נפצעו באבו דאבי משרידי כטב"ם איראני.

מוקדם יותר היום, איראן תקפה באזרבייג'ן, מדינה עם רוב מוסלמית שחולקת גבול עם איראן.

בתיעוד מהמקום ניתן לראות כטב"מ מתקרב במהירות, ומתפוצץ סמוך לשדה התעופה. במקום נוצרה שריפת ענק ופיצוץ אדיר.

לאחר המקרה, משרד החוץ של אזרבייג'ן מסר: אנו מגנים בתוקף את ההתקפות עלינו משטח איראן. התקפה זו על אזרבייג'ן מפרה את החוק הבינלאומי ומגבירה את המתחים האזוריים.

אזרבייג'ן שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדי תגובה הולמים.