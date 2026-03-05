חזית חדשה: איטליה, ספרד וצרפת נכנסות למלחמה

שלושת המדינות האירופאיות הודיעו לפני זמן קצר על שליחת כוחות להשתתפות במערכה, זאת למרות מחאה קולנית של חלקן כנגד הפעולה האמריקאית-ישראלית

איטליה, ספרד וצרפת, הודיע כי יתחילו לקחת חלק אקטיבי במערכה ההגנתית כנגד איראן, וישלחו כוחות אל מרחב מזרח הים התיכון, על מנת לפעול ליירוט והגנה על קפריסין ומדינות נוספות מפני תקיפות איראניות.

ההודעה מגיעה באופן מפתיע יחסית, לאחר שספרד ספציפית, התנגחה באופן אקטיבי עם ארצות הברית על הנושא, ואף אסרה על הצבא האמריקאי לפעול מבסיסים בשטחה, החלטה שעוררה את זעמו של הנשיא טראמפ, שהודיע על קטיעת כלל הסחר עם ספרד.

בתגובה להחלטה הספרדית, הודיעה מוקדם יותר צרפת, שכבר הודיעה מוקדם יותר במהלך השבוע על שליחת כוחות לאזור, כי תאפשר למטוסי צבא ארה"ב לעשות שימוש בבסיסיה "באופן זמני" כחלק מהמערכה נגד איראן.

בתפנית נפרדת, ספרד המרדנית, הודיעה כי תשלח כוחות וספינות מלחמה אל חופי קפריסין ומזרח הים התיכון, כחלק ממהלך הגנתי שנועד לסייע בשמירת "ריבונותה של קפריסין מפני מתקפות", זמן קצר לאחר מכן, הודיע גם איטליה על מהלך דומה שיכלול שליחת ספינות מלחמה מטעמה אל האזור.