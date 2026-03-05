אלישבע אשכנזי בת 20 מגבעת זאב נעדרת: מסוק ורחפנים הוקפצו לזירה, והוחלט על גיוס חירום של כלל המערכות הטכנולוגיות והלוגיסטיות

אלישבע אשכנזי בת 20 מגבעת זאב נעדרת מאז אמש (רביעי) מסוק ורחפנים הוקפצו לזירה, והוחלט על גיוס חירום של כלל המערכות הטכנולוגיות והלוגיסטיות.

במהלך השעות האחרונות התקיים במטה המבצעי מפגש בין הנהגת המועצה לבין אביה של הנערה הנעדרת מאז אמש. במפגש השתתפו ראש המועצה יוסי אסרף, מנכ"לית המועצה שירה ליבמן וקב"ט המועצה מאור נתנאל, יחד עם נציגי הפיקוד של משטרת ישראל.

ראש המועצה ומפקד יכ"ל | צילום: דוברות גבעת זאב

למשפחה הוצגה תמונת המצב המלאה ואת המשאבים המושקעים בשטח מרגע הדיווח על היעלמותה. ​המבצע מתנהל בשילוב זרועות.

חוקרי זירה טכנולוגית מבצעים ניתוח של נתוני תקשורת וסקירה של מצלמות האבטחה והתנועה בכל האזור.

במקביל יחידת הכלבנים פועלת בתא שטח מוגדר לצד יחידות רחפנים ומסוק משטרתי שהעניק מעטפת אווירית רציפה. בנוסף עשרות מתנדבי המועצה וצוותי החירום סורקים רגלית שטחים פתוחים ומבנים.





ראש המועצה: " אנחנו נמצאים במרוץ נגד הזמן"

​ראש המועצה, יוסי אסרף: "אנחנו נמצאים במרוץ נגד הזמן. הנחיתי את כלל אגפי המועצה להעמיד את כל המשאבים הנדרשים לרשות כוחות הביטחון. הלב עם המשפחה ברגעים הקשים האלו, ואנו לא נרפה עד שנגיע אליה. אני קורא לציבור לדווח על כל קצה חוט שיוביל למציאת הנערה".

מהמשטרה נמסר: "כדי לסייע בחיפושים אחר הנעדרת אלישבע אשכנזי, כבת 20, שנעלמו עקבותיה בתאריך 04.03.2026. אנו פונים לציבור בבקשת סיוע בהפצת תמונתה. כל היודע דבר מתבקש לפנות למוקד יכ"ל: .0544876709 או למוקד 106 של המועצה"