המלחמה עם איראן: שב"כ מפרסם אזהרה חריגה לציבור

שב"כ ומשטרת ישראל מפרסמים היום (חמישי) אזהרה לציבור מקיום קשר עם גורמי המודיעין האיראנים ברשת, וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם, בדגש על ימי מבצע ״שאגת הארי״.

בהודעה נמסר כי בשנה האחרונה ולאחר מבצע ״עם כלביא״, התגברו ניסיונות גורמי המודיעין האיראנים לגייס ישראלים ברשתות החברתיות, לטובת ביצוע משימות שמטרתן איסוף מודיעין על יעדים אסטרטגיים, מיקומי אישים ותשתיות קריטיות.

גם בימים אלו, במהלך מבצע ״שאגת הארי״ נגד משטר הטרור האיראני, מתקיימים מאמצים על ידי גורמים איראנים לגיוס אזרחים ישראלים ברשת. בתוך כך, שב״כ ומשטרת ישראל פועלים כדי לבצע מעצרים של ישראלים אשר חשודים בקשר עם גורמי מודיעין איראניים.

מאז מבצע ״עם כלביא״, שב״כ ומשטרת ישראל חשפו 16 פרשיות ביטחוניות, בהן אזרחים ישראלים קיימו קשר עם גורמי המודיעין האיראנים וביצעו משימות בהכוונתם. כנגד אותם אזרחים ישראלים הוגשו כתבי אישום חמורים שבהם יוחסו להם עבירות ביטחוניות חמורות, שהובילו לכך שבתי המשפט הורו על מעצרם עד תום ההליכים.

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל מזהירים את אזרחי ותושבי ישראל מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם, בדגש על העת הנוכחית בה אנו נמצאים במלחמה מול משטר הטרור האיראני.

יודגש כי פעולות אלו מהוות עבירה ביטחונית חמורה שבצדה עונשי מאסר משמעותיים. שב״כ ומשטרה יחד עם גורמי האכיפה, ימשיכו לפעול למצות את הדין בחומרה עם כל מי שיבוא במגע עם גורמים איראנים בעת שיגרה ובוודאי בעת מלחמה.

ככל שעולה ספק או חשד לניסיונות גיוס מעין אלה, יש לדווח באופן מיידי לגורמי הביטחון ומשטרת ישראל.