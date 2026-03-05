דרמה בקלקיליה: אב ובנו זייפו אישורי כניסה לישראל ונעצרו

נחשפה מעבדת זיוף מתוחכמת בקלקיליה, שהנפיקה אישורי כניסה לישראל במסווה של טיפולים רפואיים דחופים. המעצר בוצע לאחר שמסתערבי מג"ב ביימו עסקת רכישה ופשטו על המקום.

דרמה לילית התרחש אמש (רביעי) בקלקיליה. במשך חודשים הם הצליחו להערים על מערכות הביטחון, כשהם מנצלים דווקא את הפרצות ההומניטריות: המשטרה חשפה השבוע רשת משפחתית מקלקיליה, שעסקה על פי החשד בזיוף נרחב של אישורי כניסה לישראל.

הפרשה, החלה כחקירה שקטה בעקבות מעצרם של פלסטינים שהחזיקו במסמכים חשודים, הגיעה אמש לסיומה במעצר החשודים. אב בן 64 ובנו בן 25.

השיטה: "חולים" בדרך לביטוח הלאומי

החשודים התמחו ביצירת אישורים המיועדים כביכול לצרכים רפואיים דחופים. בין היתר, הנפיקו השניים מסמכים המזמנים את המחזיקים בהם לוועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי. אישורים אלו אפשרו למחזיקים בהם לעבור את המחסומים בקלות יחסית, אולם במקום להתייצב בבתי החולים או במשרדי הממשלה, הם נטמעו בשטחי ישראל כשוהים בלתי חוקיים.

החפצים שנתפסו צילום: דוברות המשטרה

המעבר מחקירה סמויה לגלויה התרחש כאשר מסתערבי מג"ב איו"ש נכנסו לתמונה. הלוחמים יצרו קשר עם החשודים וביימו "עסקת רכישה" של חבילת אישורים מזויפים. ברגע שבו הועבר הכסף לידי החשודים, ניתן האות: כוחות יס"מ שומרון ולוחמי צה"ל מחטיבת אפרים פשטו על המבנה.

מעבדה משכוללת נחשפה בבית

בתוך הבית נחשפה מעבדה משוכללת שכללה: מחשבים ומכשור טכנולוגי מתקדם, מדפסות ברמה גבוהה וחותמות מזויפות של מוסדות רשמיים ומסמכים מוכנים להפצה.

במשטרה מציינים כי מעבר לעבירה הפלילית של הזיוף, מדובר בסיכון ביטחוני משמעותי. "הניצול של הציר ההומניטרי והרפואי מאפשר לגורמים עוינים או פליליים לעקוף את מנגנוני הסינון הביטחוניים," הסבירו במחוז ש"י.

שני החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ובתום חקירתם נכלאו. המשטרה צפויה לבקש היום את הארכת מעצרם בבית המשפט הצבאי, כשהחקירה נמשכת במטרה לאתר פלסטינים נוספים שעשו שימוש בשירותי המעבדה ושוהים כעת בישראל.