פרשת השבוע שלי עם יה-יה אביה: פרשת כי תשא

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יהיה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים – ומארחת דמויות מרכזיות מהפרשה, שמופיעות בהפתעה ומוסיפות עניין והומור.

אולפן סרוגים

פרשת השבוע שלי – פרשת כי תשא

תוכנית משלבת תוכן תורני עמוק עם סיפור, משחקים ודמויות צבעוניות, כדי שהילדים יתחברו לעולם התורה, דרך סיפור מרתק, ערכים, ודמויות מהמקרא.

השבת פרשת כי תשא נפתחת במחצית השקל שמלמדת כי לכל אחד יש חלק שווה בבניין המשכן ואז עם ישראל לא מצליח לחכות למשה עד שיירד מן ההר. אבל משה רבנו לא מוותר על עם ישראל - ומבקש שהקב"ה ימחול לעם ישראל.

שחקנים: אביה הרנוי; אפי זרסקי;

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט.

עריכה: דוד והבה.

עיצוב: יולה ינקלביץ.