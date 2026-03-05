אלמוג בוקר: "החיסכון הזה עוד יעלה לנו בחיי אדם"

כתב חדשות 12 אלמוג בוקר מצטרף לביקורת על ההקלות של פיקוד העורף בכך שמצד אחד פותחים את העסקים ומנגד הילדים נשארים בבית. לדבריו יש בהחלטה סיכון חיי אדם

כתב חדשות 12, אלמוג בוקר ייוצא נגד ההקלות של פיקוד העורף לציבור. בסרטון שהעלה לרשתות אמר כי מדובר בהחלטה לא נכונה אשר עלולה לעלות בחיי אדם.

החל משעות הצהריים החלו ההקלות של פיקוד העורף, אשר אפשרו את פתיחת המשק בכפוף להימצאות של מרחב מוגן בקרבת מקום העסק/עבודה. פרסום ההקלות הביאו לביקורת רבה בקרב הציבור ובעיקר ההורים אשר שואלים כיצד ניתן לחזור לעבודה אם מערכת החינוך עדיין סגורה?

הביקורת העלתה את הסתירות בהנחיות שמצד אחד מאפשרים להורים לחזור למקום העבודה אך מנגד משאירים את ילדיהם בבית ובכך לא ניתן להשאירם לבד. אל הביקורת הצטרף גם כתב חדשות 12, אלמוג בוקר שאמר כי קשה לקבל את ההחלטה לאחר ללילה ללא הפסקה של אזעקות.

הוא הסביר את הביקורת בכך שאמר שאין מי שישמור על הילדים - "מי ישמור על הילדים המסכים, האייפון? יש גבול למה שהם יכולים לעשות. בכלל איך אפשר להחזיר את הציבור לעבודה כשפיקוד העורף לא ביטל את ההנחיה הכי משמעותית לשהות בקרבת מרחבים מוגנים, איך זה עובד ביחד? מה קורה באמצע כשהם בדרך לעבודה. החיסכון הזה עוד יעלה לנו בחיי אדם! ", טען בוקר.