בעולם חושפים: איראן פגעה במחסן מטוסי ריגול אמריקאי

כטב"מ מתאבד איראני פגע במתקן לאחסון מטוסי ריגול של ארה"ב, כך על פי שורה של פרסומים

כלי טיס איראני מתאבד ממשפחה ה"שאהד" פגע מוקדם יותר השבוע בהאנגר מיוחד של צבא ארצות הברית בקפריסין, בו על פי החשיפה מאוחסנים מטוסי U-2, מטוסי ריגול ואיסוף מודיעין עומק של ארצות הברית. אופי הנזק לא ברור.

עיתון ה-SUN הבריטי חשף כי כטב"מ איראני מתאבד ביצע פגיעה ישירה בתחילת המלחמה במחסן צבאי מסווג של ארצות הברית בשטח קפריסין, שם על פי הדיווחים, מאוחסנים מטוסי ריגול של חיל האוויר האמריקאי מדגם U-2 הוותיק.

על פי גורמים אמריקאים, כלי הטיס המתאבד ביצע פגיעה ישירה בקיר ההאנגר וגרם ליצירת חור של כעשרה מטרים ולנזקים מבניים, אך גם על פי ארצות הברית מטוסי הריגול פונו מבעוד מועד, ועל כן לטענתם, לא נגרם נזק לכלים מבצעיים.