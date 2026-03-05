דרמה ענקית: לבנון הנחיתה מכה קשה על איראן

בצל המתקפות הבלתי פוסקות של ישראל וארה"ב באיראן, ממשלת לבנון הנחיתה לפני זמן קצר מכה קשה על שלטון האייתוללות

מפנה היסטורי ביחסי ביירות-טהרן: ממשלת לבנון נקטה היום (ה') בצעדים חסרי תקדים נגד הנוכחות האיראנית בשטחה, מהלכים המהווים פגיעה אסטרטגית קשה בהשפעה של הרפובליקה האסלאמית במדינת הארזים.

במרכז המהלך, ראש ממשלת לבנון הוציא הנחיה גורפת למערכות הביטחון לעצור כל גורם הקשור למשמרות המהפכה האיראניים השוהה במדינה. על פי הדרישה, יש לסלקם לאלתר ולהחזירם לאיראן. צעד זה נחשב לקריאת תיגר ישירה על חופש הפעולה שהיה לאנשי כוח קודס ומשמרות המהפכה בלבנון במשך עשורים.

סוף לעידן הכניסה החופשית

בנוסף לסילוק הגורמים הצבאיים והפוליטיים, הודיעה ממשלת לבנון על שינוי דרסטי במדיניות הכניסה למדינה. הממשלה החליטה לבטל את הפטור הגורף שניתן עד כה לאזרחים איראנים, וכעת תיאסר כניסת אזרחים מאיראן ללבנון ללא הנפקת ויזה מראש.