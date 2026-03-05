האיראנים מפרסמים: כך נראית מתקפת כטב"מים

משמרות המהפכה או מה שנשאר מהן מפרסמות סרטון של שילוח כטב"מים לעבר מטרות במזרח התיכון. ככה זה נראה

מבצע 'שאגת הארי' היום השישי. כל התקשורת באיראן מפרסמים סרטון של משמרות המהפכה ובו נראה שילוח של כטב"מים.

ללא קרדיט

לצד הטילים הבליסטיים השקיעה איראן מיליארדים בפיתוח כלי טייס בלתי מאוישים, אותם ניתן לשלוח לכל מרחב המזרח התיכון. הכטב"מ האיראני מסוג שיהאד, פעל מטעם רוסיה במלחמה עם אוקראינה ונשלח לחיזבאללה בלבנון, למיליציות השיעיות בעיראק ולחות'ים בתימן.

הרוב המוחלט של הכטב"מים ששוגרו לישראל יורטו על ידי ההגנה האווירית אך מדי פעם חדרו כמה מהם בעיקר מלבנון אך גם מתימן. זכורות פגיעות של כטב"מים בתל אביב, באילת ובשדה התעופה רמון - מתימן. ופגיעות בצפון, בחיפה ובבסיס הטירונים של גולני - מלבנון.

בימים האחרונים חוות מדינות המפרץ הפרסי פגיעות של כטב"מים, שהשביתו את שדות התעופה באמירויות, את ייצור הגז בקטאר ואת הפקת הנפט בסעודיה. רק הבוקר פגע כטב"מ בשדה תעופה באזרבייג'ן.