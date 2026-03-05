הרימו את הראש לשמיים: אלפי חסידות חלפו הבוקר מעל השפלה

אלפי חסידות נצפו הבוקר מעל אזור טל שחר בשפלה בדרכן צפונה. לפי החברה להגנת הטבע, מדובר רק בחלק קטן מכחצי מיליון חסידות שיחלפו מעל ישראל בעונת נדידת האביב

הבוקר התרוממו מאזור טל שחר שבשפלה אלפי חסידות, כ-8,000 במספר, בדרכן אל אזורי הקינון שלהן במזרח אירופה ובמערב אסיה.

לדברי ד"ר יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע, מדובר רק בתחילתה של תנועה גדולה בהרבה."זה חלק מכחצי מיליון חסידות שיחלפו כאן במהלך נדידת האביב", הוא מסביר.

ד"ר יואב פרלמן, החברה להגנת הטבע.

ציר תעופה באורך של כמה קילומטרים

לדבריו, החסידות התרוממו בכמה קבוצות ויצרו ציר תעופה מרשים באורך של כ-5-6 קילומטרים. "החסידות התרוממו בכמה קבוצות ויצרו ציר באורך של כ-5-6 ק"מ, עד שהן תפסו גובה והתחילו להתקדם בצורה יותר מהירה".

איפה אפשר לראות אותן?

במהלך שעות הבוקר הן צפויות לחלוף מעל אזורים שונים במרכז הארץ. "הן צפויות לחלוף בשעות הקרובות מעל אזור לטרון, ראש העין ומודיעין. הן תופסות גובה ככל שהן מתקדמות, ומי שיכול - מוזמן להרים את הראש ולנסות לצפות בהן".

נדידת החסידות היא אחת מתופעות הטבע המרשימות שמתרחשות בישראל מדי שנה, כאשר מאות אלפי חסידות חולפות מעל הארץ בדרכן בין אפריקה לאירופה ואסיה.