הנחיות פיקוד העורף החדשות נכנסו לתוקף. אלו ההקלות

לפני זמן קצר נכנסו לתוקפן הנחיות פיקוד העורף המעודכנות. אחרי חמישה ימי מלחמה ובעקבות הירידה הדרמטית בהיקפי הירי מאיראן, בפיקוד העורף הודיעו אמש כי יקלו בהנחיות.
ההנחיות נכנסו לתוקפן בשעה 12:00 והן תהיינה תקפות עד למוצאי השבת בשעה 20:00.
ההנחיות המעודכנות של פיקוד העורף
פעילויות חינוכיות: אין לקיים פעילויות חינוכיות.
-התקהלויות: ניתן לקיים התקהלות של עד 50 אנשים ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.
מקומות עבודה: ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.
