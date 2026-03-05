טאקר קרלסון טוען: "המלחמה נועדה כדי להשמיד את אל אקצא"

השדרן המקורב בעבר לנשיא טראמפ שהפך למשפיען רשת אנטישמי, טוען כי המטרה של המלחמה של ישראל עם איראן נועדה להביא את השמדת אל אקצא ואת בניית בית המקדש השלישי

המשפיען האנטישמי, טאקר קרלסון, יוצא למתקפה נוספת נגד המלחמה באיראן, וטוען כי ישראל גררה את ארה"ב למלחמה במטרה להשמיד את מסגד אל אקצא בהר הבית, ובכוונה להביא את בנייתו של בית המקדש השלישי בהר הבית.

קרלסון הפך בשנים האחרונות לגורם מוביל בימים הקיצוני בארצות הברית, וקול מוביל במיוחד בקבוצות הקצה בהן אנטישמיות, שמרנות ונוצריות קיצונית נפגשים.

על פי תאוריית הקונספירציה של קרלסון, תנועת חב"ד, יחד עם 'נוצרים-קיצוניים' לדבריו בצבא ארצות הברית, פועלים באופן משותף על מנת ליצור מלחמת דת עם איראן, שתביא בסופה להשמדת מסגד אל אקצא ותוביל לבנייתו של בית המקדש השלישי, אשר קרלסון טוען כי "יביא את סופו של העולם והאנושות".

קרלסון, שהיה בעברו מקורב לנשיא טראמפ, אך ספג ממנו ביקורת מאז חזרתו לבית הלבן, כאשר על פי דיווחים טראמפ נזף בקרלסון על יחסו ליהודים, ומתקפותיו אשר על פי טראמפ "מפצלות את הבייס השמרני". השדרן האנטישמי עדיין מקורב לסגן נשיא ארצות הברית, ואנס, אשר מעסיק את בנו בצוותו בבית הלבן.