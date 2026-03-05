בצל המלחמה עם איראן: הסלבס שלא ידעתם שהם פרסים

בימים שבהם המתח בין ישראל לאיראן שוב עולה לכותרות, מתברר שלכמה מהשמות המוכרים ביותר בתרבות הישראלית יש דווקא קשר מפתיע למדינה שממנה הגיעו הוריהם או משפחותיהם.

קהילת יהודי איראן היא אחת הקהילות העתיקות בעולם, ורבים מבניה עלו לישראל והשתלבו בתחומי התרבות, המוזיקה, התקשורת והפוליטיקה. הנה כמה סלבס מוכרים שלא כולם יודעים שיש להם שורשים פרסיים.

דנה אינטרנשיונל

זוכת האירוויזיון לשנת 1998 מגיעה ממשפחה ממוצא פרסי, והפכה לאחת הדמויות הבולטות ביותר בפופ הישראלי.

דנה אינטרנשיונל

שרית חדד

אחת הזמרות הגדולות במוזיקה הישראלית, שלאביה שורשים פרסיים.

שרית חדד

יובל המבולבל

כוכב הילדים המוכר יובל המבולבל, ששמו האמיתי יובל שם-טוב, מגיע גם הוא ממשפחה ממוצא פרסי. במהלך השנים הפך לאחת הדמויות הבולטות בעולם הילדים בישראל, עם סדרות, מופעים ושירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מתרבות הילדים המקומית.

יובל המבולבל

משפחת בנאי

אחת ממשפחות האמנים הבולטות בתרבות הישראלית מגיעה גם היא משורשים פרסיים. משפחת בנאי, שממנה יצאו אמנים מוכרים כמו יוסי בנאי, אהוד בנאי, מאיר בנאי, אורנה בנאי ואביתר בנאי, מקורה בקהילת יהודי שיראז שבפרס. בני המשפחה עלו לירושלים כבר במאה ה-19, ומאז הפכו לשם דבר בעולם התרבות, המוזיקה והבידור בישראל.

אביתר בנאי

ריטה

הזמרת האהובה נולדה בטהראן ועלתה לישראל בילדותה. לאורך השנים גם שרה בפרסית ואף זכתה לאהדה גדולה בקרב קהל איראני.

ריטה

נועם ומשי קליינשטיין

גם הדור הבא ממשיך את הקשר לשורשים הפרסיים. נועם ומשי קליינשטיין, בנותיה של ריטה, גדלו בבית שבו התרבות הפרסית היא חלק מהזהות המשפחתית. ריטה עצמה סיפרה לא פעם על החיבור לשפה, למוזיקה ולמסורת הפרסית שמלווה גם את בנותיה.

ריטה, נועם, משי ושרונה

עפרה חזה

הזמרת האגדית אמנם מזוהה בעיקר עם מוזיקה תימנית, אך משפחתה חיה במשך תקופה גם בקהילה היהודית באיראן, ולכן לעיתים מציינים גם קשר פרסי בשורשי המשפחה.

עפרה חזה

פרדי מרקורי

סולן להקת קווין האגדית אמנם לא ישראלי, אבל רבים לא יודעים שמשפחתו שייכת לקהילה הפרסית-הודית שמקורה באיראן. למרות שנולד בזנזיבר וגדל בהודו ובבריטניה, שורשי משפחתו מגיעים מפרס.

פרדי מרקיורי

לירז צ'רכי

השחקנית והזמרת מגיעה ממשפחה שעלתה מאיראן, ובשנים האחרונות אף הוציאה מוזיקה בפרסית וזכתה לחשיפה גם מחוץ לישראל.

לירז צ'רכי

אסף ליברמן

העיתונאי ומגיש החדשות מגיע ממשפחה בעלת שורשים פרסיים. ליברמן מוכר לצופים כמגיש חדשות, ובשנים האחרונות משמש גם כפרשן בשידורי האירוויזיון.

אסף ליברמן

מיכאל בן ארי

חבר הכנסת לשעבר מגיע ממשפחה ממוצא איראני.