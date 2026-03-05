מבזקים
בצל המלחמה עם איראן: הסלבס שלא ידעתם שהם פרסים

דווקא עכשיו: מתברר שלכמה מהסלבס המוכרים בישראל ובעולם יש שורשים פרסיים. מפרדי מרקורי וריטה ועד דנה אינטרנשיונל - הכוכבים שלא ידעתם שהם ממוצא איראני

סלבס פרסים. צילום: דנה אינטרנשיונל. (Avshalom Sassoni/Flash90) שרית חדד. (Arie Leib Abrams/Flash90) פרדי מרקיורי. (שטארסטוק)

בימים שבהם המתח בין ישראל לאיראן שוב עולה לכותרות, מתברר שלכמה מהשמות המוכרים ביותר בתרבות הישראלית יש דווקא קשר מפתיע למדינה שממנה הגיעו הוריהם או משפחותיהם.

קהילת יהודי איראן היא אחת הקהילות העתיקות בעולם, ורבים מבניה עלו לישראל והשתלבו בתחומי התרבות, המוזיקה, התקשורת והפוליטיקה. הנה כמה סלבס מוכרים שלא כולם יודעים שיש להם שורשים פרסיים.

דנה אינטרנשיונל

זוכת האירוויזיון לשנת 1998 מגיעה ממשפחה ממוצא פרסי, והפכה לאחת הדמויות הבולטות ביותר בפופ הישראלי.

(Photo by Yossi Zamir/Flash90)יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על דנה אינטרנשיונלצילום: (Photo by Yossi Zamir/Flash90)

שרית חדד

אחת הזמרות הגדולות במוזיקה הישראלית, שלאביה שורשים פרסיים.

(צילום: יחצ)שרית חדד צילום: (צילום: יחצ)

יובל המבולבל

כוכב הילדים המוכר יובל המבולבל, ששמו האמיתי יובל שם-טוב, מגיע גם הוא ממשפחה ממוצא פרסי. במהלך השנים הפך לאחת הדמויות הבולטות בעולם הילדים בישראל, עם סדרות, מופעים ושירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מתרבות הילדים המקומית.

(צילום: רפי דלויה וקבוצת מדיה הופ)יובל המבולבל צילום: (צילום: רפי דלויה וקבוצת מדיה הופ)

משפחת בנאי

אחת ממשפחות האמנים הבולטות בתרבות הישראלית מגיעה גם היא משורשים פרסיים. משפחת בנאי, שממנה יצאו אמנים מוכרים כמו יוסי בנאי, אהוד בנאי, מאיר בנאי, אורנה בנאי ואביתר בנאי, מקורה בקהילת יהודי שיראז שבפרס. בני המשפחה עלו לירושלים כבר במאה ה-19, ומאז הפכו לשם דבר בעולם התרבות, המוזיקה והבידור בישראל.

(צילום: מרים אלסטר)אביתר בנאיצילום: (צילום: מרים אלסטר)

ריטה

הזמרת האהובה נולדה בטהראן ועלתה לישראל בילדותה. לאורך השנים גם שרה בפרסית ואף זכתה לאהדה גדולה בקרב קהל איראני. 

(באדיבות: כאן 11)ריטהצילום: (באדיבות: כאן 11)

נועם ומשי קליינשטיין

גם הדור הבא ממשיך את הקשר לשורשים הפרסיים. נועם ומשי קליינשטיין, בנותיה של ריטה, גדלו בבית שבו התרבות הפרסית היא חלק מהזהות המשפחתית. ריטה עצמה סיפרה לא פעם על החיבור לשפה, למוזיקה ולמסורת הפרסית שמלווה גם את בנותיה.

מתוך עמוד האינסטגרם של משיריטה, נועם, משי ושרונהצילום: מתוך עמוד האינסטגרם של משי

עפרה חזה

 הזמרת האגדית אמנם מזוהה בעיקר עם מוזיקה תימנית, אך משפחתה חיה במשך תקופה גם בקהילה היהודית באיראן, ולכן לעיתים מציינים גם קשר פרסי בשורשי המשפחה.

עפרה חזה (באדיבות משפחת חזה)עפרה חזהצילום: עפרה חזה (באדיבות משפחת חזה)

פרדי מרקורי

סולן להקת קווין האגדית אמנם לא ישראלי, אבל רבים לא יודעים שמשפחתו שייכת לקהילה הפרסית-הודית שמקורה באיראן. למרות שנולד בזנזיבר וגדל בהודו ובבריטניה, שורשי משפחתו מגיעים מפרס.

רשתותפרדי מרקיורי צילום: רשתות

לירז צ'רכי

השחקנית והזמרת מגיעה ממשפחה שעלתה מאיראן, ובשנים האחרונות אף הוציאה מוזיקה בפרסית וזכתה לחשיפה גם מחוץ לישראל.

(צילום: שוקה כהן)לירז צ'רכיצילום: (צילום: שוקה כהן)

אסף ליברמן

העיתונאי ומגיש החדשות מגיע ממשפחה בעלת שורשים פרסיים. ליברמן מוכר לצופים כמגיש חדשות, ובשנים האחרונות משמש גם כפרשן בשידורי האירוויזיון. 

אסף ליברמן (צילום: גיל יערי/ פלאש 90)אסף ליברמןצילום: אסף ליברמן (צילום: גיל יערי/ פלאש 90)

מיכאל בן ארי

חבר הכנסת לשעבר מגיע ממשפחה ממוצא איראני.

יונתן זינדל/פלאש 90מיכאל בן ארי צילום: יונתן זינדל/פלאש 90

