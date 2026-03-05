תיעוד: החיילים החרדים שמאחורי התקיפה באיראן

בצה"ל מפרסמים תיעוד של החיילים החרדים שמאחורי התקיפה באיראן: "משמתינו היא להבטיח שכל מטוס יבצע את משימתו וישוב בשלום"

מאחורי רצף התקיפות בלב איראן, לצד הטייסים - טכנאי הדת״"ק (דיר תת קרקעי), החרדי בחיל האוויר. החיילים עובדים מסביב לשעון, ואחראים על תדלוק, חימוש, הוצאת וקבלת המטוסים 24 שעות ביממה.

דיר תת קרקעי הוא מבנה בטון ממוגן בבסיסי חיל האוויר, המיועד להגן על מטוסי קרב, אנשי צוות אוויר וחימוש מפני תקיפות טילים או פצצות.

מצה"ל נמסר כי במסגרת תוכנית ״לשם שמיים״, חיילי הדת"ק מאפשרים למטוסי הקרב להגיע להישגים משמעותיים, תוך שירות שמאפשר להם לשמור על אורח החיים החרדי.

חיל האוויר צילום: דובר צה

מדברי מפקד הדת״ק החרדי בטייסת 109, רב-סמל מתקדם ד׳: "אנו פועלים ככל שנדרש כדי להבטיח את כשירות המטוסים, את בטיחות הטייסים ואת מוכנות המטוסים למטס הבא. ואנו מבינים היטב את חשיבות עבודתנו ואת תרומתנו להצלחת המשימה - להבטיח שכל מטוס יבצע את משימתו וישוב בשלום".