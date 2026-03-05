הליגה תחזור? איפה ישחקו הקבוצות הישראליות בחו"ל? עושים סדר

מתי הליגות בכדורגל ובכדורסל חוזרות? מה עושות הקבוצות הישראליות ביורוליג וביורוקאפ? המצב במפעלים השונים של הספורט הישראלי בעקבות המלחמה

מבצע "שאגת הארי" משפיע על כל תחומי החיים בישראל, ביניהם כמובן גם הספורט בישראל. אז מתי הליגות יחזרו ובאיזה צורה? ומה יקרה עם היורוליג? עושים לכם סדר.

אמש (רביעי) בעקבות הודעת פיקוד העורף על הקלות בהנחיות, הקבוצות קיבלו הוראה להיערך לחזרה לאימונים. נכון לכתיבות שורות אלה, התכנון הוא להחזיר את הליגה ללא קהל בסוף השבוע של ה-21.3. לעומת הכדורגל בכדורסל הודיעו כי כל עוד יש אזעקות לא יחזירו את המשחקים.

במכתב ששלחה מנהלת הליגה לקבוצות נכתב: "אנחנו פועלים מול פיקוד העורף לקבלת אישורים והסדרת פעילות המשחקים בהשתתפות בעלי תפקידים בלבד, וזאת על מנת שנוכל להחזיר את פעילות הליגה בהקדם ולהמנע/לצמצם ככל הניתן את קשיי לוחות הזמנים".

הישראליות באירופה חוזרות לגלות

מהזירה המקומית לאירופה, שלושת הנציגות הבכירות של הכדורסל הישראלי חוזרות לארח בגלות לפחות עד סוף העונה ביורוליג וביורוקאפ.

מכבי תל אביב והפועל ירושלים יארחו את כל משחקי הבית שלהן בבלגרד בירת סרביה. הצהובים באולם אלכסנדר ניקוליץ והאדומים מהבירה באולם ראנקו זראביצה. הפועל תל אביב תשחק את משחקי הבית שלה בסופיה בירת בולגריה, בבאולם ארנה 8888.

מכבי תל אביב ביורוליג צילום: Dubai Basketball

מהיורוליג נמסר: "ארגון היורוליג ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במצב, תוך שמירה על קשר עם כל הגורמים הרלוונטיים, ויודיע על כל שינוי בהחלטות האמורות במקרה שהמצב באיזור ישתנה". בנוסף ביורוליג מנסים למצוא תאריכים חדשים למחזורים שנדחו.

בנוסף רבים מהזרים בכדורגל ובכדורסל טסו לחו"ל עם תחילת המלחמה, ובמנהלת מקווים שיתחילו לחזור בשבוע, כך שיהיו מוכנים לחזרה למשחק ב-21.





המצב בענפים השונים

ליגת העל בכדורגל: צפויה לחזור ב-21/3

ליגת העל בכדורסל: תחזור לאחר סיום המבצע

הקבוצות הישראליות ביורוליג וביורקאפ: יארחו בסרביה ובולגריה