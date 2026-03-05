השב"כ עצר מבוקשים באום אל פאחם

בתוך 24 שעות איתרו לוחמי מג"ב מבוקשים בגין עבירות ביטחוניות אשר נעצרו והובאו להמשך חקירה בשב"כ

בתוך 24 שעות נעצרו חשודים המסכנות את בטחון המדינה במסגרת פעילות של מג"ב ושב"כ. ביום שבת בלילה, נעצר מבוקש בגין עבירות בטחון המדינה, לאחר שהכח פרץ למתחם בו שהה ועצר אותו יחד עם חשוד נוסף ששהה במקום.

דוברות המשטרה

הכוחות יצאו לפעילות נוספת ביום ראשון בה נעצר חשוד נוסף שגם הוא מבוקש בגין עבירות המסכנות את בטחון המדינה. כל החשודים הועברו להמשך חקירה בשב"כ.

מפקד משמר הגבול, ניצב בריק יצחק, התייחס לפעילות ואמר: "לוחמינו פועלים בכל הגזרות בנחישות להצלת חיים ולסיכול טרור. מול אויבים מחוץ לגבולות המדינה נפעל בעוצמה, אך מול אויב מבית נפעל ללא רחמים וללא פשרות. מי שבוחר לבגוד במדינתו, לשתף פעולה עם ארגון טרור או להעביר מידע לגורמים עוינים בזמן מלחמה, יטופל ביד קשה ובלתי מתפשרת. ידינו הארוכה תגיע לכל אחד ותגדע כל ניסיון לפגוע בביטחון אזרחי ישראל".