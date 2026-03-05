ניצחון לטראמפ: תמיכה גוברת בארה"ב בתקיפות באיראן

סקר חדש בארצות הברית מציג תמיכה גוברת בארצות הברית בתקיפות באיראן, עם רוב מוחץ בבייס הפוליטי של דונלד טראמפ

לאחר שבימים הראשונים למלחמה, הנתונים בארה"ב הציגו ספק נרחב ומספרים לא מבוטלים של מתנגדים לתקיפות באיראן, גם במחנה הפוליטי של דונלד טראמפ, סקר חדש חושף שינוי משמעותי ותמיכה גוברת במפלגה הרפובליקנית בתקיפות, עם תמיכה מוחצת של אנשי הבייס הפוליטי של טראמפ.

על פי סקר רשת NBC, הנשיא טראמפ יכול לחייך, לאחר כמעט שבוע של מלחמה עיקשת נגד איראן, הנתונים מראים כי הציבור האמריקאי מתחיל להשתכנע, בדגש על המגרש הפוליטי הימני. בעוד סקרים בתחילת המלחמה הציגו אי תמיכה מובהקת של מרבית הציבור בארה"ב, כולל במפלגה הרפובליקנית, והטלת ספק בצורך התקיפות, כעת הנתונים השתנו.

על פי הסקר החדש של הרשת, 77% מהמצביעים הרפובליקניים הביעו תמיכה בתקיפות, והשיבו כי הממשל היה צריך לצאת למתקפה, בעוד 15% בלבד הביעו התנגדות.

הרבה מעבר לכך, בקרב מצביעים אשר מזדהים בתור תומכיו של הנשיא טראמפ, הנתונים מזנקים אף יותר, בבייס הפוליטי של "MAGA" הביעו תמיכה בתקיפה ב-90% מהמקרים, כאשר רק 5% מביעים התנגדות מהוססת.

מדובר בחיזוק משמעותי מבית לנשיא טראמפ, כאשר רבים בבית הלבן חששו כי לא יצליחו להסביר את התקיפות לבייס באופן מוצלח, כאשר בחירות האמצע מטילים צל כבד על מהלכי הבית הלבן, כעת נתונים אלה צפויים לספק לנשיא טראמפ גב פוליטי ואוויר לנשימה למהלכים הנדרשים להשלמת המערכה.