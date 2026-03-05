טראמפ הבטיח לכורדים: סיוע בתמורה לפלישה לאיראן

הנשיא שוחח עם ראשי המיליציות הכורדיות בעיראק, והבטיח להם תמיכה אמריקאית-ישראלית, במידה ואלה יפלשו לאיראן ויתקפו את כוחות המשטר

על פי הדיווח של מגזין ה-Washington Post, ממשל טראמפ והנשיא בעצמו היו ונמצאים בקשר עם המיליציות הכורדיות של מזרח עיראק, והבטיח לקבוצות תמיכה אווירית מלאה של ישראל וארצות הברית, במידה ואלה יתקפו את המשטר האיראני ויתפקדו ככוחות פלישה קרקעית נגד משמרות המהפכה.

על פי גורמים בבית הלבן "הפנייה של ארה"ב לקבוצות הכורדיות מציעה 'סיוע אווירי מאסיבי' מצד ארה"ב, וגיבוי נוסף אל כוחות כורדיים שיפעלו באופן צבאי כנגד כוחות המשטר האיראני". אותם גורמים מסרו גם כי: "הבקשה מהכורדים היא לפרוץ את הדרך, לפתוח פתח ולגרום לאבידות וערעור המשטר".

"הנשיא טראמפ היה ברור בשיחה שלו איתם, הם צריכים לבחור צד, לפעול לצד ארצות הברית וישראל ובשיתוף פעולה איתן, או להיחשב כנאמנים לשלטונות באיראן". הבהיר גורם בכיר בבית הלבן.

על פי הדיווח טראמפ שוחח עם מספר מנהיגים מהעדה הכורדית לאורך הימים האחרונים, בניסיון לגייס את כוחותיהם למאמץ