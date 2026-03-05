אילון מאסק יקים את פארק היורה?

פוסט ברשת X שהציע להקים סטארט-אפ בסגנון "פארק היורה" משך את תשומת ליבו של אילון מאסק. המיליארדר הגיב: "מקווה שמישהו יוציא את הרעיון לפועל" - והצית דיון ברשת

פוסט משעשע שעלה ברשת החברתית X הצליח לעורר עניין רב - בעיקר אחרי תגובה של אחד האנשים המפורסמים בעולם הטכנולוגיה.



משתמש ברשת כתב כי נדמה שהרעיון להקים סטארט-אפ בסגנון פארק היורה כבר יכול להיות ממומן כיום, ורמז כי אולי הגיע הזמן להפוך את הרעיון למציאות.

הציוץ של אילון מאסק צילום: רשת ה- x

התגובה של אילון מאסק

מי שהגיב לפוסט הוא המיליארדר והיזם אילון מאסק, שכתב בתגובה קצרה: "מקווה שמישהו יוציא את הרעיון לפועל."

התגובה של מאסק עוררה לא מעט עניין ברשת. מאחר שמדובר באחד האנשים העשירים והמשפיעים בעולם הטכנולוגיה, היו גם מי שתהו בחצי חיוך אם מדובר רק בהומור - או שאולי רעיון שנשמע כמו מדע בדיוני הוא בדיוק מסוג הדברים שיום אחד ינסו להפוך למציאות.