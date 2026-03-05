הבכיר מעריך: זה הזמן שייקח להכריע את איראן

אלוף (מיל') יעקב עמידרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, סיפק הצצה נדירה לאסטרטגיה המשותפת של ירושלים ווושינגטון ביומו השישי של המבצע.

בראיון לרדיו 103FM, עמידרור העריך כי המערכה בתוך שטח איראן רחוקה מלהסתיים: "נמשיך לתקוף באיראן שבועות. יש שינוי מהותי. אנחנו והאמריקנים מאתמול ושלשום עוברים לחימוש זול מאוד, יש לנו אינסוף חימושים, וזה יהיה עד ששני הצדדים האמריקנים והישראלים ידברו אחד עם השני, הם מדברים כל יום, והם יגיעו למסקנה שהצד השני לא יוכל עוד לפגוע בנו. אז עד מתי? עד שהאיראנים לא יוכלו להוות איום".

כשנשאל על האפשרות להפלת השלטון בטהרן, הבהיר כי "המטרה היא לא החלפת שלטון, שאנחנו נביא שלטון חדש ונשים אותו במקום. אני מבין שהסי.איי.איי מנסה לעבוד דרך שליחים באיראן. מנקודת המבט האמריקנית זה רצוי מאוד להגיע לזה. אך זה לא משנה איזה משטר יהיה שם. עדיף משטר דמוקרטי, אבל אם לא? אז שהיכולת של המשטר תיפגע".

בהמשך עמידרור התייחס למטרות הישראליות במלחמה באיראן: "זו מלחמה שונה ממה שהיינו רגילים. מדינת ישראל היא מדינה קטנה וחזקה וכשהיא הולכת למלחמות מהסוג הזה היא שואלת מראש מה הן המטרות. אנחנו הגדרנו שתי מטרות: השמדת יכולת הגרעין האיראנית והשמדת יכולת הטילים האיראנית. קבענו עוד מטרה שלישית מאוד כללית וזה יצירת תנאים להחלפת המשטר. אתה לא יודע מתי המשטר מספיק חלש ומתי תהיה אופוזיציה".

לצד זאת, ניתח גם את עמדת השותפים: "כשהאמריקנים באים לכזאת מלחמה הם מסתכלים אחרת, הם אומרים איך אנחנו משנים את העולם. שאחרי המבצע איראן לא תוכל לפגוע באמריקה, באינטרסים של אמריקה ובבנות הברית של אמריקה".

הוא ציין כי ארה"ב לא גמרה להביא כוחות והיא ממשיכה לשלוח הנה כוחות. על הקשר המבצעי הוסיף: "אני מדבר עם גנרלים אמריקנים, הם אומרים שלא היה בתולדותינו שיתוף פעולה כמו שיש היום בין מדינת ישראל לארה"ב. אמריקה באה הנה לשנות את המצב בעיקרו. איך הם עושים את זה? הם מחסלים את הצי האיראני בשיטתיות".

בנוגע לשאלה הפוליטית על האחריות ליציאה למלחמה, אמר עמידרור: "הנשיא טראמפ נשאל את על זה ואמר שהוא דחף את ישראל ללכת למלחמה. הנשיא יצר את המלחמה בזה שהוא אמר למפגינים צאו לרחובות. הוא קרא לאופוזיציה איראנית לצאת לרחובות, הם יצאו והרגו מעל 30 אלף איש. הנשיא לא יכול להיות במצב שהוא לא יתערב".