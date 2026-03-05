הותר לפרסום: 3 בדואים נתפסו מבריחים נשק מירדן

פעילות משולבת של כוחות הביטחון הובילה הבוקר (חמישי) להגשת כתבי אישום נגד שלושה תושבי הנגב, החשודים בניסיון הברחת אמצעי לחימה באמצעות רחפן שחצה את הגבול.

הנשק שנתפס | צילום: דוברות המשטרה

המבצע, שהחל בחודש ינואר האחרון, ריכז מאמץ משותף של ימ"ר דרום, שב"כ וצה"ל. במהלך הפעילות המבצעית סמוך לקו הגבול, זיהו הכוחות רחפן חשוד שחצה משטח ירדן לישראל. עם הפלתו של הרחפן, התגלה עליו מטען חריג: 36 אקדחים ו-63 מחסניות שהיו מיועדים להפצה בתוך המדינה.

נשקים שנתפסו | צילום: דוברות המשטרה צילום: דוברות המשטרה

בסמוך לזירת האירוע נעצרו שלושה מעורבים, כולם אזרחים ישראלים תושבי הפזורה בנגב: אסמאעיל אלקשחר (50) ועלא סעדיין (31) מפזורת ג'נאביב, ופאיז עמראני (26) מפזורת אבו קורינאת. השלושה הועברו לחקירה משותפת של שב"כ וימ"ר דרום, בעוד שוטרי תחנת ערד סייעו בביצוע המעצרים ובשינוע האמל"ח שנתפס.

במהלך החקירה גובשה תשתית ראייתית נגד השלושה, והבוקר כאמור הגישה פרקליטות מחוז דרום כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. יחד עם כתב האישום, הוגשה בקשה למעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.