סוף לשמועות: זו הסיבה לשינוי בהנחיות פיקוד העורף

גורמים בפיקוד העורף טוענים כי אין קשר בין השיגורים מאיראן לשיגורים מלבנון. עוד הם מסרו: זו הסיבה לשינוי בהנחיות

היום השישי למבצע 'שאגת הארי'. החל מהיום בשעה 12:00, יחולו הקלות בהנחיות פיקוד העורף, פרשננו הצבאי קובי פינקלר מסביר כי הסיבה לכך היא "מגמת השיגורים מאיראן שהולכת ויורדת", כך על פי בכירים בפיקוד העורף.

עוד נמסר כי נכון אמנם שבלילה האחרון היו יותר אזעקות, אך אלו היו שיגורים בודדים ולא היו כלל נפילות. המערכת יודעת להתמודד עם זה והלילה היו 100 אחוזי יירוט.

בנוסף, בפיקוד העורף אומרים שהם סופרים עד כה 13 זירות הרס עם נפגעים והרס משמעותי, ומנגד מציאות שבה מי שהתגונן כראוי לא נפגע.

בלבנון הסיפור שונה. השיגורים מחיזבאללה גם של כטבמ"ים וגם של טילים נמשך, והצפי הוא שזה יתחזק לעבר יישובי הצפון. לכך נערכים גם בפיקוד העורף וגם בצבא בכללו עם כל היכולות שישנן- והן רבות.

אך אם נסתכל על כלל המגמות- ברגע שיש הקלות, ברגע שהשמיים מתחילים להיפתח, ההבנה היא שאנחנו בדרך הנכונה אם כי עוד ארוכה הדרך עד לסיום המערכה.